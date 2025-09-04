En el primer semestre del 2025 cae 6.9 % Inversión Fija Bruta: Inegi

Inversión en el ramo de la construcción decreció sólo durante junio pasado 3.2 % (Archivo/Cuartoscuro)

Inegi — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este jueves que en el primer semestre del año la Inversión Fija Bruta (IFB) cayó un 6.9 % interanual y tan solo en junio decreció en un 6.4 %, derivado de retrocesos anuales en los ramos de la maquinaria y equipo y en la construcción.

El órgano autónomo refiere que entre enero y junio pasados se presentaron retrocesos anuales del 8.4 % en la maquinaria y equipo y del 5.4 % en la construcción. En su reporte Inegi apunta que la inversión privada cayó un 4.8 % interanual y la pública se desplomó un 22.4 % en los primeros seis meses del año.

Solo en junio la inversión decreció un 6.4 % interanual ante la contracción del 9.7 % en la maquinaria y equipo y del 3.2 % en la construcción. El Inegi apunta que la inversión privada se redujo 3.9 % interanual y la pública se desplomó el 24 %.

En la misma línea, el Instituto Nacional de Estadística indica que la inversión decreció el 1.4 % en junio en relación con mayo pasado, según datos ajustados por estacionalidad.

El informe presentado por el órgano autónomo refleja el comportamiento económico en el país, que creció el 1.5 % anual en 2024, aunque en el cuarto trimestre cayó en 0.6 % trimestral, su primera contracción en tres años.

La Inversión Fija Bruta creció 3.4 % anual en 2024 y se disparó en 19.7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

La Crónica de Hoy/2025