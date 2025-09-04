Oro alcanzará los 4 mil dólares en 2026, según Goldman Sachs

Oro y Plata

Goldman Sachs ha proyectado que el precio del oro podría superar los 4 mil dólares por onza troy para mediados de 2026, impulsado por una creciente demanda de inversores privados que buscan diversificar sus portafolios. Actualmente, el oro se cotiza alrededor de los 3 mil 600 dólares la onza, y la firma de inversión estima que alcanzará los 3 mil 700 dólares a finales de 2025.

En su escenario base, Goldman Sachs anticipa que el metal precioso podría llegar a los 4 mil dólares en 2026, respaldado por compras sostenidas de bancos centrales y una demanda robusta de inversores privados.

Sin embargo, la firma también ha identificado escenarios más optimistas. En un escenario de riesgo, donde solo el 1% de los bonos del Tesoro de EE. UU. en manos privadas se desvíen hacia el oro en busca de mayor seguridad, el precio del oro podría alcanzar hasta los 5 mil dólares por onza.

Este pronóstico se basa en la creciente desconfianza hacia los activos tradicionales y la percepción del oro como un refugio seguro frente a la incertidumbre económica y política.

La reciente volatilidad en los mercados financieros, sumada a las tensiones políticas y económicas, ha incrementado el atractivo del oro como activo refugio. Analistas de Goldman Sachs señalan que, si la Reserva Federal de EE. UU. pierde independencia debido a presiones políticas, como los intentos del expresidente Donald Trump de influir en su liderazgo, podría haber un aumento en la inflación y una disminución en la confianza en el dólar, lo que fortalecería aún más la demanda de oro.