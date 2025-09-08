Estas son las 6 habilidades que todo joven profesionista debe dominar en 2025

Las habilidades blandas, digitales y colaborativas de los jóvenes, toman relevancia para las empresas

Conseguir el primer empleo después de egresar ya no es como antes. El simple título universitario dejó de ser un pase automático para entrar a las mejores empresas. Hoy, el escenario es mucho más competitivo: de acuerdo con el World Economic Forum, más del 50% de los trabajadores tendrá que actualizar sus competencias antes del 2030.

En este panorama, diversas compañías han identificado cuáles son las habilidades más valoradas en jóvenes profesionistas para 2025. Spoiler: no todo es saber de números, también necesitas empatía, liderazgo y un chip digital bien afinado.

Competencias digitales: tu pasaporte al futuro

El mundo ya es digital, y eso significa que, aunque no seas ingeniero en sistemas, necesitas saber moverte entre diversas plataformas tecnológicas.

Manejo de software colaborativo, como Teams, Slack o Notion.

como Teams, Slack o Notion. Análisis de datos básicos para entender reportes y métricas.

para entender reportes y métricas. Conocimientos de inteligencia artificial aplicada, que cada vez aparece más en todos los sectores.

Hoy, quien domina lo digital, acelera su carrera.

Pensamiento crítico y resolución de problemas

Las empresas aman a los profesionistas que no solo siguen instrucciones, sino que analizan, cuestionan y proponen soluciones creativas: perfiles que resuelven.

El Future of Jobs Report 2023 del WEF confirmó que el pensamiento analítico es la habilidad más demandada a nivel global. Ser ese empleado que detecta riesgos antes de que exploten y que ofrece caminos inteligentes es un plus invaluable.

Comunicación efectiva: hablar y conectar

No basta con saber, hay que poder explicar. La comunicación clara y persuasiva es clave para destacar en juntas, exposiciones y proyectos globales.

Seguridad al hablar en público.

Presentaciones ejecutivas que verdaderamente transmitan.

que verdaderamente transmitan. Comunicación intercultural para brillar en equipos internacionales.

Adaptabilidad y aprendizaje continuo

El mercado laboral y la tecnología cambia tanto y tan rápido que los profesionistas deben aprender, desaprender y reaprender. Esa flexibilidad es lo que te mantiene vigente.

Adquirir cada vez más y mejores habilidades te ayudará a volver tu perfil cada vez más dinámico y moldeable, además de contar con más posibilidades de crecimiento o transito en áreas alternas.

Trabajo en equipo y liderazgo colaborativo

Los tiempos del “lobo solitario” quedaron atrás. Ahora lo que más se busca es el liderazgo inclusivo y colaborativo. Según un estudio de McKinsey, los equipos con este estilo son 25% más productivos.

Se trata de saber trabajar en grupo, pero también de tener la capacidad de inspirar y guiar a otros hacia la meta común.

Soft skills: el verdadero diferenciador

Las habilidades blandas ya no son “extras bonitos en tu CV”. Son esenciales para crecer en cualquier puesto. Hablamos de:

Inteligencia emocional para gestionar el estrés.

para gestionar el estrés. Empatía para entender a colegas y clientes.

para entender a colegas y clientes. Resiliencia para levantarte de los tropiezos.

para levantarte de los tropiezos. Gestión del tiempo para cumplir con metas y objetivos en tiempo y forma.

Las empresas mexicanas y extranjeras buscan cada vez más a jóvenes con competencias digitales, pensamiento crítico, liderazgo colaborativo y soft skills sólidas. Prepararse desde la universidad con estas habilidades es la mejor inversión de tiempo y esfuerzo para abrirse camino en un mercado laboral que cambia a toda velocidad.