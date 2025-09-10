La fortuna de Larry Ellison supera la de Musk: ¿quién es y qué empresa dirige?

Larry Ellison es el nuevo hombre más rico del mundo

Este miércoles Wall Street registró un giro de escenario que catapultó a un nuevo “hombre más rico del mundo”: Larry Ellison elevó su fortuna a 393.000 millones de dólares luego de que su empresa Oracle registrara un crecimiento 359 % interanual.

La subida de Oracle en la bolsa se disparó luego de comunicar sus previsiones de crecimiento para su negocio de almacenamiento en la nube que se verá impulsado por la inteligencia artificial.

Gracias a esta iniciativa la empresa dio a conocer que firmó contratos con gigantes como Meta, OpenAI y xAI, start-up, lo que le ha valido una ganancia de cerca de 500 mil millones de dólares.

El ascenso de Oracle se traduce en un incremento de 101.000 millones de dólares en la fortuna de su presidente y cofundador Larry Ellison, dueño de casi el 40% de la empresa.

¿Quién es Larry Ellison?

Procedente de Nueva York y criado en Chicago, abandonó la universidad de California para fundar el precedente de lo que hoy es Oracle, Software Development Laboratories, donde cocreó una base de datos relacional que revolucionó la forma en que las grandes empresas gestionan y almacenan cantidades de datos.

Gracias a su desarrollo y crecimiento exponencial desde los años 70, Oracle ahora cuenta con millones de accionistas a nivel mundial, sin embargo, Ellison sigue teniendo la mano firme en el timón para la toma de decisiones.

Además, tiene una presencia importante en el sector inmobiliario al poseer propiedades de alto valor que incluye una isla en Hawai.