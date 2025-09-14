Comerciantes de plácemes: fiestas patrias dejarán derrama de 37.5 mmdp

Todo listo para celebrar las fiestas patrias en México (Cortesía)

Las fiestas patrias de este año dejarán una derrama económica estimada de 37 mil 500 millones de pesos, lo que representa un incremento del 7.1% con respecto al año anterior, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR.

Este crecimiento será impulsado principalmente por el consumo interno, la actividad turística nacional y, en menor medida, por visitantes extranjeros que se suman a esta conmemoración.

El 55% del consumo total que se espera en estas fiestas patrias será principalmente en el rubro de comercio desde supermercados, mercados públicos, tiendas de conveniencia, venta de trajes típicos, banderas, artículos conmemorativos, grupos musicales y mariachis.

Otro 30 % será en turismo y hospedaje (hoteles, viajes por carretera y avión, gasolina y consumo en restaurantes y bares de los destinos.

Otro 10 % será en restaurantes, entretenimiento y espectáculos, mientras que un 5 % en transporte local y otros servicios.

Con una población nacional de 132.5 millones de personas en 35.2 millones de hogares (INEGI, junio 2025), la gran mayoría participa en estas celebraciones, ya sea en plazas públicas, restaurantes, centros de entretenimiento o con reuniones familiares en casa.

las empresas familiares representan el 92% del total de unidades económicas en México, generan 7 de cada 10 empleos y son un pilar del consumo interno. “El impacto de las Fiestas Patrias confirma lo que señalamos en la ANEF: cuando se fortalece a las empresas familiares, se fortalece al país entero, aseveró el dirigente de la Concanaco, Octavio de la Torre.

Expuso que esta derrama de más de 37 mil 500 millones de pesos refleja el papel estratégico del comercio comunitario, que no solo genera ingresos, sino que preserva tradiciones, fomenta la convivencia y dinamiza la economía en cada estado y municipio del país.

“Las fiestas patrias son un momento en el que el espíritu comunitario de México se hace presente. No solo conmemoramos nuestra independencia, también reconocemos la fortaleza de millones de negocios y empresas familiares que con su esfuerzo hacen posible que la celebración se viva en cada hogar, en cada restaurante, en cada mercado, en cada hotel”, indicó

