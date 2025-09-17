Hacienda concluye operaciones para capitalizar a Pemex

Hacienda busca suavizar los pagos de deuda de Pemex (Félix Márquez/Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos — En busca de apuntalar el financiamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y estabilizar su situación financiera y fortalecer su perfil crediticio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó este miércoles la conclusión de las operaciones de capitalización de la empresa productiva del estado por un total de 13.800 millones de dólares.

A través de un comunicado, Hacienda destacó que el pasado 15 de septiembre concluyó la oferta de recompra de bonos que puso en marcha el día 2 de septiembre.

La dependencia refirió que la operación ha arrojado como resultado “una participación por parte del público inversionista por 12,000 millones de dólares (mdd), de los cuales 9,900 mdd corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029. Adicionalmente se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo”, detalló el texto.

En la misma línea, Hacienda apuntó que entre el 15 y 16 de septiembre se realizó una emisión de bonos en los mercados internacionales, tanto en euros como en dólares, por un monto total de 13,800 millones de dólares equivalentes.

“Ambas transacciones reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento”, indicó la dependencia.

Asimismo, anunció que realizará una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales, lo que afirmó, permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante la próxima década, facilitando una gestión más ordenada de sus compromisos financieros.

En el mercado europeo, se colocaron tres nuevas referencias de bonos a cuatro, ocho y doce años, con tasas de cupón de 3.500 %, 4.500 % y 5.125 % respectivamente, por un total de 5.000 millones de euros.

En el mercado de Estados Unidos se emitieron bonos a cinco, siete y diez años, con cupones de 4.750 %, 5.375 % y 5.625 %, sumando 8,000 millones de dólares.

Señaló que en las tres operaciones participaron 573 inversionistas de distintas regiones, generando una demanda máxima de 50.640 millones de dólares equivalentes, lo que representa 3,65 veces el monto colocado.

Hacienda precisó que esta decisión generó una percepción internacional positiva sobre el manejo de la política fiscal y financiera del Gobierno de México en los diferenciales de precios inicialmente ofertados: 30 puntos base en cada una de las referencias en euros y 25 puntos base en promedio en las referencias en dólares.

Afirmó también que esto tendrá un impacto positivo en Pemex y sus calificaciones crediticias, lo cual ayudará a cumplir con los objetivos establecidos en el plan estratégico enfocado en fortalecer sus niveles de capitalización, reducir el saldo de la deuda financiera, gestionar obligaciones con proveedores, financiar proyectos de inversión, pagar amortizaciones y generar ahorros en pago de intereses. (Información de EFE)

