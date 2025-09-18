Alza en impuesto a cigarros detonará más el mercado negro y reducirá recaudación fiscal: Conainta

El nuevo impuesto propuesto por el Gobierno Federal en su Paque Económico del próximo año para cigarros a partir de enero del 2026 de al menos 20 pesos por cajetilla, “resultará en más marcas ilegales en el mercado, mayor riesgo de consumo en menores de edad, contrabando y negocio adicional para las organizaciones criminales, extorsión a los pequeños comercios que venden cigarros y como resultado, menor recaudación (fiscal) a la esperada”, expresó este jueves el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), que no ocultó su preocupación por la medida.

Preocupa a la industria del tabaco en México el aumento del mercado negro con el aumento de impuesto a cigarros (Archivo/Cuartoscuro)

Indristria del tabaco — El posicionamiento del Conainta, que integra a marcas como Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, surge tras la propuesta del Gobierno Federal de aplicar en más de un 30 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a cigarros y otros productos de nicotina.

De acuerdo con la Federación, la iniciativa que fue presentada el pasado 8 de septiembre en el Congreso de la Unión, contempla un aumento de al menos 20 pesos por cajetilla, además de elevar la cuota específica vigente de 0.6445 a 1,1584 pesos por cigarro enajenado o importado a partir de 2030.

Asimismo, la propuesta incluye un nuevo gravamen de 200 por ciento para productos de nicotina distintos al cigarro.

El Conainta también criticó que se busque gravar con 200 por ciento a productos de menor riesgo, como bolsas de nicotina, pese a que, “al no generar combustión, producen hasta 99 % menos sustancias tóxicas”.

De acuerdo con la industria tabacalera, desincentivar alternativas de este tipo dificultaría la reducción del tabaquismo adulto, mientras que experiencias internacionales, como Suecia, muestran que incentivar esos productos contribuyó a bajar la tasa de fumadores al 5 por ciento.

Asimismo, llamó al Congreso a abrir espacios de diálogo para una “reforma fiscal equilibrada” que combine recaudación, salud pública y combate al comercio ilegal.

Además, el Conainta sostiene que incrementos previos no han logrado reducir el consumo ni elevar la recaudación de IEPS de tabacos, luego de que éste bajó de 50 mil 400 millones de pesos en 2023 a 46 mil 900 millones en 2024, una caída del 7 por ciento pese a mayores tasas.

Además, estudios del Instituto Nacional de Salud Pública señalan que el comercio ilícito de cigarros creció un 240 por ciento entre 2017 y 2023, pasando de representar el 8.5 % al 20.4 por ciento del mercado nacional.

Sobre el aumento en impuesto a cigarros, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), advierte que la medida podría agravar la situación en el mercado, toda vez que “se estima que el impacto de esta reforma podría exponenciar el comercio ilícito hasta un 50 por ciento del mercado”, con pérdidas fiscales anuales de entre 13 mil y 15 mil millones de pesos.

En la misma línea se expresó el Colegio de México (Colmex), al expresar que en su más reciente estudio ‘Cigarros Ilegales y Crimen Organizado’ revela que el mercado ilícito se ha convertido en una fuente de financiamiento para grupos delictivos, cuyos recursos se canalizan al narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero, ampliando la dimensión de riesgo social y de seguridad.

