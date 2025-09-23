Cae actividad económica interanual 1.1 % en julio, reporta Inegi

El sector agropecuario, de los que ha repuntado (Archivo)

Inegi — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos por la imposición de aranceles a productos mexicanos, la actividad económica nacional cayó un 1.1 % interanual en julio, arrastrada por los sectores primario (agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura (explotación forestal) y la minería) y secundario (manufactura, textil, automotriz, construcción, energía)

El reporte del Inegi apunta que este retroceso en el indicador global de la actividad económica (IGAE) de México, con base en cifras originales, es resultado de la caída anual de los sectores primario (-12,3 %) y el secundario (-2,7 %), en contraste con un ligero avance en el terciario (0,4 %).

A pesar de estos números, la actividad económica registró un incremento del 0.1 % en los primeros siete meses del 2025.

Inegi refiere que en lo que va del año, el sector agropecuario ha repuntado un 2 % y los servicios se han elevado un 0.8 %, mientras que la industria cayó un –1.5 %. En la misma línea, el órgano autónomo refiere que el IGAE retrocedió un –0.9 % mensual, según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario.

Frente a junio pasado, cayeron el sector primario (-3 %), el secundario (-1,2 %) y el terciario (comercio, transporte, turismo, salud, cultura) (-0.4 %). El dato de julio se publica tras difundirse el crecimiento de 0.6 % en los primeros seis meses del año y de 1.2 % interanual del Producto Interior Bruto (PIB) en el primer semestre de 2025.

Analistas refieren que México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos a productos mexicanos, aunque la economía mantiene un desempeño débil.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó el pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año al 1 %, mientras que el Banco Mundial proyectó un crecimiento del 0.2 %.

La economía de México creció un 1.5 % en 2024, pero cayó un 0.6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años del año, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en EU.

El país creció un 3.2 % en 2023, un 3.9 % en 2022 y un 6.1 % en 2021, según cifras actualizadas del Inegi, mientras que en lo que va del 2025, el Inegi reporta un incremento de 1.2 % del PIB nacional.

