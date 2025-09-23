La OCDE estima crecimiento del 0.8 % para actividad económica nacional en 2025

Aranceles de EU a México ya cobran fractura en las exportaciones (Archivo)

OCDE — La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima un ligero aumento en sus previsiones económicas de la economía de México y espera que la ralentización por los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos a productos mexicanos sea menos violenta de lo que anticipó en junio pasado, por lo que ve un crecimiento del 0.8 % este año (cuatro décimas más) y del 1.3 % en 2026 (dos décimas más).

En su informe interno de Perspectivas publicado este martes, la OCDE señala que el alza del Producto Interno Bruto (PIB) este año será el cuarto menor de los países del G20, sólo por encima de Alemania (0.3 %), Francia (0.6 %) e Italia (0.6 %).

El economista jefe de la OCDE, Alvaro Pereira, apuntó que los grandes afectados por la política arancelaria de Trump van a ser Estados Unidos por el impacto para los costos de producción y para los precios al consumidor y tanto México como Canadá por su dependencia de las exportaciones a ese país.

Los efectos de esas barreras arancelarias sólo se están empezando a hacer sentir ahora, ya que sobre todo en el primer trimestre del año se produjo un repunte de las importaciones en Estados Unidos, en un ejercicio de acaparamiento para intentar anticipar el aumento de los gravámenes con el giro dado por el presidente estadounidense acumulando mercancías.

