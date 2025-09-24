Becas que cambian vidas; Santander apoya a Hijos de Familias Emprendedoras

Educación abre caminos de progreso; con becas, Santander apuesta por talento de jóvenes que transformarán futuro de sus familias señala Felipe García Ascencio. — Para apoyar a los hijos de clientes de Tuiio en su Educación Superior, Banco Santander entregó 25 becas universitarias por 1.8 millones de pesos, informó el director fgeneral de la institución bancaria, Felipe García Ascencio.

Añadió que el programa tiene un doble valor porque representa el compromiso de Santander con la inclusión financiera y social, y acompaña a las familias en su desarrollo integral.

“Por otro lado, refleja el poder de la confianza mutua; la que las y los clientes depositan en nosotros, y la que ahora nosotros depositamos en esta nueva generación de jóvenes becarios”, dijo García Ascencio.

Detalló que la convocatoria recibió 859 solicitudes y los 25 jóvenes beneficiarios elegidos recibirán 9 mil pesos semestrales, mil 500 pesos al mes, por un periodo de hasta cuatro años o al termino de sus estudios profesionales.

Explicó que los beneficairios deben mantener un promedio escolar mínimo de 8.0 y cumplir con los requisitos académicos establecidos; esto permitirá asegurar sus estudios profesionales.

El director general de Banco Santander comentó que se trata de la primera beca en su tipo otorgada para clientes de créditos de microemprendimientos.

Tuiio es una empresa que ofrece servicios financieros a personas que buscan impulsar su negocio; genera impacto social en sus clientes, mejora sus condiciones de vida y cuida su salud financiera para contribuir al bienestar y progreso social, forma parte de Grupo Financiero Santander.

Trayectoria Universitaria para Familias Emprendedoras

En su oportunidad Norma Castro Reyes, Directora Ejecutiva de Inclusión Financiera de Santander México y Directora General de Tuiio Santander dijo que “este programa representa una oportunidad única para jóvenes de familias emprendedoras que enfrentan retos económicos significativos”.

Añadió que con estas becas buscan dar certeza a la trayectoria universitaria de los jóvenes, cambiar sus perspectivas de vida, e impulsar un impacto positivo en sus familias y comunidades.

Afirmó que Santander es reconocido por ser el banco que más impulsa la Educación Superior en México.

“En esta ocasión está llevando su compromiso un paso más allá al apoyar directamente la movilidad social de familias que sostienen sus ingresos a través del autoempleo o pequeños emprendimientos, y para quienes contar con un miembro con educación universitaria representa un elemento claro de progreso”, indicó.

Becas que cambian vidas; Santander apoya a Hijos de Familias Emprendedoras