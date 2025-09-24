Coparmex insta a construir estrategia rumbo a la transición a energías limpias

El presidente nacional de la Coparmex,, Juan José Sierra Álvarez

Transición energética — “Nos encontramos en un momento decisivo. El mundo enfrenta retos energéticos cada vez más complejos: la creciente demanda de energía, la urgencia de reducir emisiones, la presión de los mercados internacionales y la transición hacia modelos más sostenibles” encaminadas a energías limpias, señaló el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, durante el foro “Energía con Futuro: Diálogo, Propuesta y Acción COPARMEX 2025”.

El presidente de la patronal lanzó un llamado para construir una estrategia energética integral de largo plazo que garantice avanzar en la transición de las energías con combustibles fósiles a energías limpias, y que sean base de la seguridad del suministro y competitividad en el país.

El foro convocó a especialistas nacionales, líderes del sector privado, representantes del Gobierno y organismos internacionales para evaluar los retos del mercado energético, las tendencias globales y el papel de México en un escenario marcado por la descarbonización y la presión de los mercados internacionales. Juan José Sierra Álvarez resaltó en su mensaje que el petróleo, los petrolíferos y el gas natural siguen siendo pilares en la generación energética, mientras que las energías limpias requieren de una mayor inversión y reglas claras.

Al respecto, Gerardo Trejo Veytia, vicepresidente nacional de Sustentabilidad, destacó el papel del sector privado en la expansión de infraestructura y diversificación de fuentes, lo que, dijo, contribuye a la seguridad energética y a precios más competitivos.

Por su parte, Carlos Aurelio Hernández González, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex, se refirió a la necesidad de tener un “Pemex saludable” que cumpla con sus compromisos financieros, al tiempo que resaltó la disponibilidad de gas natural para 40 años y el potencial petrolero como activos estratégicos.

En tanto, por parte de la Federación, Diana León Cuadra, titular de la Secretaría de Economía, destacó que México vive “una nueva etapa entre gobierno, sociedad e iniciativa privada”, que debe basarse en la confianza mutua para fortalecer la soberanía energética.

En tanto, Gabriela Mejía Muciño, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que la competitividad y la sustentabilidad deben guiar la colaboración público-privada.

Durante el foro se contó con paneles en los que se abordaron temas como energías limpias, gas natural y gas LP, así como hidrocarburos y petrolíferos. Al abordar el tema del gas natural, se citó la necesidad de modernizar la logística de combustibles y electromovilidad, de la cual se vendieron 44,000 vehículos eléctricos e híbridos en el primer semestre del año, frente a los 700,000 automóviles en total.

El encuentro concluyó que México debe adoptar decisiones firmes para atraer inversión extranjera, cumplir con sus compromisos climáticos y posicionarse como un actor estratégico en el mercado energético global. (Información de EFE)

