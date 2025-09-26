Hacienda ajusta subastas de deuda ante incertidumbre por aranceles de EU

Foto: Archivo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes modificaciones en su programa de subastas de valores gubernamentales para el cuarto trimestre de 2025, que comenzará el 1 de octubre, en un contexto de “alta” incertidumbre debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

El plan, explicó Hacienda, busca fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país, garantizar condiciones de financiamiento estables y previsibles, y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.

Entre los principales cambios se encuentra la frecuencia y los montos de las subastas. Los Certificados de la Tesorería (Cetes) a plazos de 28, 91 y 182 días se subastarán semanalmente, con un rango de entre 5.000 y 20.000 millones de pesos (272 a 1.089 millones de dólares). Los Cetes a 1 y 2 años serán quincenales.

En cuanto a los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes F), se reducirán los montos para plazos de 1 a 5 años, que se colocarán quincenalmente, mientras que los plazos de 7 y 10 años se subastarán mensualmente. Para los Bonos M, de tasa fija, se disminuirá el monto de colocación en los plazos de 5 años, mientras que el bono a 10 años verá un aumento en su subasta.

Los Udibonos, títulos indexados a la inflación, registrarán recortes en los plazos de 3 y 10 años, manteniéndose estables los de 20 y 30 años.

Hacienda destacó que la política de deuda pública seguirá una estrategia “proactiva, flexible y fiscalmente responsable” y que estas medidas buscan atender de manera oportuna y eficiente las necesidades de financiamiento del sector público, priorizando el mercado local y asegurando una trayectoria ordenada del endeudamiento público.

La dependencia señaló que continuará con operaciones de manejo de pasivos y que evaluará las condiciones del mercado financiero para realizar ajustes adicionales si resultan necesarios.