Por abandono y promesas sin cumplir al campo, agricultores bloquean carreteras en 20 estados

Agricultores del país exigen precio justo a sus cosechas (Asociación de Productores Agrícolas de Limones y Granos del Bajío )

Crisis en el campo — Unidos en una sola voz, agricultores de 20 estados del país llevan a cabo este martes un paro nacional con bloqueos en carreteras y manifestaciones frente a oficinas de los gobiernos estatales, para denunciar la crisis que se vive en el campo y por el abandono en el sector.

Movilizados en las principales vialidades de distintas entidades, los agricultores indignados reclaman precio justo para sus cosechas, mayor inversión en tecnología y programas de apoyo, así como la exclusión de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

Los manifestantes exigieron reformar el artículo 27 constitucional, el reconocimiento de la propiedad social y de la clase campesina como sujetos de derecho público, así como un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz.

También solicitaron la creación de un Plan de Soberanía Alimentaria que priorice la producción nacional sin transgénicos.

Los bloqueos se registraron en las principales vialidades en al menos 20 estados del país (Especial)

Durante la protesta algunos productores tiraron parte de sus productos, principalmente cebollas, tomates, entre otros, al acusar precios bajos y la competencia extranjera, mientras se hacían kilométricas filas de vehículos que habían quedado varados por estos bloqueos.

En Guanajuato los indignados trabajadores el campo cerraron varias carreteras, como la Pénjamo-La Piedad.

En Michoacán agricultores de Yurécuaro bloquearon la Autopista de Occidente y la carretera La Piedad-La Barca a la altura de El Tequesquite. Al paro se sumaron también agremiados de la Asociación de Productores Agrícolas de Limones y Granos del Bajío.

En Sinaloa, los inconformes cerraron las carreteras Internacional México 15: San Miguel Zapotitlán, Cuatro Caminos y El Pizal.

En la Ciudad de México, la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social se manifestó por avenidas principales hasta llegar a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía.

En Tamaulipas productores del campo bloquearon la Y, sobre la carretera hacia Ciudad Victoria.

La Crónica de Hoy 2025