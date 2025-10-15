Presume Alquimia transparencia y nuevo rumbo de confianza

Una personas paga con su tarjeta emitida por esta institución

A un año del episodio que puso a prueba su solidez, AlquimiaPay emerge ahora con una propuesta inédita en el sector fintech mexicano con base en un modelo de reestructura que combina responsabilidad, ética y respaldo tangible en activos inmobiliarios.

La empresa ha decidido dar la cara y responder con hechos, lejos de ocultarse o diluirse entre la incertidumbre.

Con esta iniciativa —denominada “Plan Respaldo Total”— busca garantizar que cada cliente tenga certeza jurídica y patrimonial, transformando los adeudos en oportunidades reales

Durante los primeros doce meses, AlquimiaPay logró cubrir el 20% del monto total comprometido, y proyecta sumar otro 20% en esta segunda fase, lo que reduciría el saldo pendiente a un 60%, con miras a una liquidación total dentro de los plazos previstos.

El plan descansa sobre un esquema sólido: participaciones fiduciarias en proyectos inmobiliarios de alta plusvalía, con administración independiente y control notarial. En esta etapa, la empresa ha formalizado la adquisición de derechos fiduciarios equivalentes al 21% de un desarrollo habitacional premium, otorgando a sus clientes un respaldo jurídico y tangible sin comprometer la confidencialidad de los proyectos.

El programa contempla tres vías claras para quienes deseen adherirse:

Garantía jurídica de pago con Incorporación directa al fideicomiso que respalda el activo inmobiliario, con aval notarial que asegura la continuidad del plan.

Conversión en patrimonio a través de la aplicación del monto del adeudo a la preventa de unidades dentro del proyecto, con opción de financiar diferencias durante la construcción.

Asimismo la cesión de derechos fiduciarios para que emerja como una alternativa de liquidez inmediata mediante la venta de derechos a terceros, bajo acompañamiento legal y notarial durante todo el proceso.

MENSAJE DE ESTABILIDAD

“Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo cumplir con responsabilidad, transparencia y hechos concretos. Este plan representa una nueva etapa de estabilidad y confianza para todos”, señala la dirección de AlquimiaPay.

El modelo, respaldado por testimonios notariales —avalados por los notarios públicos Gerardo González-Meza Hoffmann (No. 79, CDMX) y Jorge García Quiróz (No. 22, Querétaro)—, aporta legitimidad y verificación documental a cada paso.

De acuerdo con el analista financiero Carlos Alberto Martínez Castillo, catedrático de la Ibero y la UP, “el Plan Respaldo Total es un modelo transparente y ético que reconoce las obligaciones pendientes y ofrece una solución viable. Al convertir deudas en participaciones respaldadas por activos reales, fortalece a los acreedores y marca un precedente de responsabilidad empresarial en el ecosistema fintech mexicano.”