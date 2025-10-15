Tras caída de DiDi, Rappi se burla y anuncia descuentos de hasta el 66% en estos productos

La empresa colombiana Rappi se burló de la china DiDi y anunció ofertas tras su caída. — Esta mañana las y los capitalinos amanecieron con una mala noticia: la caída de la aplicación de viajes DiDi, la cual es utilizada por muchas personas para acudir a sus centros de trabajo, en las muy congestionadas vías de la CDMX, donde ya ni los camiones ni el Metro se dan abasto para transportar a miles de ciudadanos.

Al respecto, su rival, en temas de repartos y entregas de alimentos, Rappi, mandó un mensaje a sus usuarios burlándose de la caída de DiDi, pues tampoco sus servicios de reparto funcionan:

“¿Se cayó algo? Rappi NO... En china están dormidos pero acá Rappi no para: entregas en minutos + ofertas que despiertan a cualquiera”.

Entre los descuentazos anunciados por Rappi, se encuentran los siguientes:

66% en sushi de Rollo Market Roll de Yumi Yumi

25% en el frapuccino Cookies and Cream de Starbucks

15% en media Rappidocena de Taquearte

30% en el Sushi Box de 15 piezas de Sushi Izakaya

63% en el Pozole Rojo de Jalisco en Potzocalli

40% en el Family Pack de Panda Express

37% en las Enchiladas Suizas de Vips

33% en King Antojo de Burger King

30% en Alitas de Rebel Wings y muchos más

Todos esos descuentos, sólo son aplicables en la app de Rappi, dependiendo de la ubicación y los puntos de entrega.





Rappi se burla de DiDi La caída de la empresa china desató burlas de su competencia.

¿Por qué se cayó DiDi? Esto dice la empresa de origen chino

Aunque no dio razones, la empresa DiDi reconoció que sus usuarios están experimentando dificultades en acceder a los servicios de la empresa, debido a una caída inesperada de la aplicación.

La firma de origen chino añadió que sus equipos técnicos ya están trabajando de manera urgente en resolver los problemas de la aplicación, cuyos servicios se restablecerán a lo largo del día.

“Les ofrecemos disculpas por los inconvenientes. Agradecemos su paciencia y comprensión”, dijo DiDi en un comunicado compartido en redes sociales.

Como alternativa, las personas pueden usar apps como Uber o inDrive para solicitar viajes en la CDMX y el Área Metropolitana.