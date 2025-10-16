Despidos masivos en Nestlé: nuevo director cortará a 16 mil empleados

Despidos masivos en Nestlé: nuevo director despediría a 16 mil empleados

El nuevo director ejecutivo de Nestlé anunció planea de recortar 16 mil empleos sólo unas semanas después de asumir el cargo, todo ello con el objetivo de aprovechar un aumento mayor al esperado en las ventas trimestrales.

Philipp Navratil, asumió el cargo tras la destitución de Laurent Freixe por ocultar una relación con una subordinada, aumentó el ibjetivo de ahorro de costes de Nestlé de 2 mil 500 millones de francos suizos. Estas medidas han indicado que el nuevo ejecutivo se mantiene fiel a la estrategia general en crear una venta mayor con un bajo rendimiento.

“El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido", declaró Navratil. “Esto implicará tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla”.

¿Cuáles son los planes de Philipp Navratil, en nuevo director de Nestlé?

La reestructuración generó agitación en los puestos más altos de una empresa conocida por su cultura corporativa seria y dejó al nuevo dúo de liderazgo con la tarea de presentar un plan para revvir el crecimiento y el volumen.

El veterano de Nestlé, Philipp Navratil, con más de 20 años de experiencia que recientemente dirigio el negocio de Nespresso, ha indicado que seguira manteniendo estategias de Freixe donde apostará por aumentar el gasto de publicidad con el fin de apostar menos por las iniciativas de productos pero de mayor tamaño deshaciéndose de unidades de bajo rendimiento.

Por ello los recortes se planifican a uno 12 mil del personal adminsitrativo y el resto a puestos de fabricación y de la cadena de suministros.

Asi mismo el CEO declaro que la cultura empresarial es clara y que “Será fácil ver quién rinde y quién no” para ser rigurosos al evaluar al personal.

El CEO identificó como principal prioridad de Nestlé seguir incrementando el crecimiento interno real y agregó que la compañía está evaluando todo en su portafolio.