Circula presunto billete de 2 mil pesos, Banxico no lo reconoce

El Banco de México emitió recientemente nuevas familias de billetes con el propósito de hacerlos más seguros, aumentar su durabilidad y facilitar su uso mediante características táctiles y visuales. Esta renovación forma parte de los esfuerzos continuos de la institución por modernizar el sistema monetario nacional y reducir los riesgos de falsificación.

Sin embargo, tras la publicación oficial de una fotografía que muestra los billetes en circulación de $50, $100, $200, $500 y $1000 pesos, en redes sociales se viralizó una supuesta imagen de un billete de $2000 pesos protagonizado por los escritores Octavio Paz y Rosario Castellanos. El diseño apócrifo incluía mariposas monarca y paisajes de bosques templados, lo que generó gran expectación entre los usuarios.

De acuerdo con Banxico, la intención real de las nuevas familias de billetes es fortalecer la confianza en la moneda nacional y adaptarla a los avances tecnológicos, no introducir denominaciones adicionales. Aun así, algunos internautas especularon que el retiro paulatino del billete de $20 pesos, junto con los nuevos diseños, podría ser una señal de que la economía mexicana se prepara para una mayor inflación, llegando incluso a bromear con que “el kilo de tortillas alcanzará los $100 pesos”.

Aunque estos comentarios circularon ampliamente, el Banco de México desmintió de inmediato la información, aclarando que el billete de $2000 pesos no existe ni está contemplado en la actualidad. Las imágenes que circulan son montajes creados por usuarios de internet y carecen de validez oficial.