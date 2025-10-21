Se une Libertad Financiera a iniciativa “Hecho en México”

La marca Hecho en México apuesta por un modelo de negocio anclado a nuestros valores nacionales.

Fortalecer la identidad nacional y el consumo interno se ha vuelto prioridad, la marca “Hecho en México” representa más que un distintivo: es un símbolo de calidad, orgullo y pertenencia.

Este sello, otorgado por la Secretaría de Economía, distingue a las empresas que fabrican, producen o prestan servicios con un alto contenido nacional y que mantienen estándares de excelencia, innovación y sostenibilidad.

Adoptar esta certificación significa reafirmar la confianza en el talento mexicano y apostar por un modelo de negocio anclado a nuestros valores nacionales.

“Para nosotros, portar la marca ‘Hecho en México’ es más que un reconocimiento; es una responsabilidad y un compromiso con el país que nos vio nacer. Libertad es una empresa mexicana, hecha por mexicanos y para los mexicanos”, expresó Ricardo Merino, Director General Adjunto de Negocio de Libertad Financiera.

Iniciativas como esta buscan promover el valor del trabajo nacional y la competitividad de las empresas mexicanas en mercados locales e internacionales. “Hecho en México” promueve una cultura de consumo responsable, sostenible y solidaria con el desarrollo del país.

Con ese espíritu, Libertad Financiera —institución con 65 años de historia, la SOFIPO tradicional más grande de México— anuncia su adhesión a la marca “Hecho en México”.

Sumarse a esta iniciativa –agrega--es participar activamente en la construcción de un México que confía en lo suyo, que invierte en su gente y que mira hacia el futuro con orgullo.

Un dato importante es que Libertad Financiera se distingue en el sector por contar con capital 100% mexicano, una carta fuerte frente a otras instituciones con inversión extranjera.

Libertad Financiera, es desde su fundación una empresa de raíces mexicanas y capital nacional, nacida en el corazón del movimiento cooperativista, primero como Caja Popular y hoy en día como SOFIPO, Libertad es una marca jóven, renovada, regional y confiable; que busca poner el dinero al alcancede las personas, así como las herramientas financieras necesarias y con beneficios útiles y cercanos para sus másde 2 millones de clientes y presencia en 26 estados del país.

El pasado mes de septiembre, la Secretaría de Economía otorgó oficialmente a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, la autorización para el uso publicitario de la marca “Hecho en México”, con una vigencia de cinco años.

A partir de este momento Libertad, comenzará a integrar en los materiales institucionales, campañas y canales oficiales, el sello “Hecho en México” como símbolo de identidad y orgullo nacional.