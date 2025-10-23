Detrás de cada avance médico, un médico que siempre va a la vanguardia

La medicina moderna se construye con tecnología de punta, de la mano de médicos que dedican años a perfeccionar técnicas, estudiar cada avance científico y preguntarse constantemente cómo hacer mejor las cosas. Son ellas y ellos quienes transforman la innovación en cuidado de paciente, en diagnósticos acertados y en cirugías que salvan vidas.

En el marco del Día del Médico, Grupo Hospitalario Dalinde San Ángel Inn reconoce a estos profesionales que, día con día, impulsan la modernización de la medicina en México. Más allá de diagnósticos, procedimientos o consultas, son quienes lideran la transformación que redefine los límites de lo posible en el cuidado de la salud.

Este compromiso se refleja en cada decisión institucional del Grupo, desde la implementación del sistema de cirugía robótica Versius, hasta los avances en imagenología molecular (PET), pasando por el fortalecimiento de la Unidad Cardiovascular de Alta Especialidad. Cada tecnología responde a una visión integral donde la innovación es una extensión natural del talento médico.

“La tecnología no reemplaza al médico, amplifica su capacidad de salvar vidas. Cada avance que adoptamos tiene detrás un equipo humano que investiga, se actualiza y comparte conocimiento con una visión de largo plazo”, señala el Ing. Roberto Bonilla, Director General Corporativo de Hospitales San Ángel Inn.

Gracias a esta sinergia entre conocimiento y tecnología, Grupo Dalinde San Ángel Inn se ha consolidado como referente en cirugía mínimamente invasiva, diagnóstico de precisión y procedimientos cardiovasculares de alta complejidad. La sumatoria entre adopción tecnológica y compromiso constante con la actualización de sus especialistas, es lo que contribuye a un mejor desarrollo de la medicina mexicana en su conjunto.

En este Día del Médico, el grupo celebra a quienes practican la medicina con empeño, rigor y empatía, demostrando cada día que el futuro de la salud en México se construye desde la innovación con rostro humano.