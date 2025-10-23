Estimulación estratégica petrolera, clave para producción nacional : INKM

La estimulación petrolera es clave para el desarrollo del sector (La Crónica de Hoy)

En un escenario donde el desarrollo energético del país será de suma importancia en los próximos años, empresas especializadas en servicios de estimulación como INKM, son claves para cumplir estos objetivos en el sector.

Dicha empresa tiene capacidad para transicionar y dominar los servicios más críticos para la industria petrolera. Su enfoque en la ingeniería y en el diseño de sistemas para la estimulación le ha permitido ofrecer soluciones integrales, desde el diseño y montaje de equipos hasta el mantenimiento industrial especializado.

De acuerdo a estudios técnicos, la estimulación petrolera es de alta especialización por lo cual se requiere de empresas con servicios de alto valor en el sector energético.

INKM, empresa especializada en servicios de estimulación, forma parte del grupo de 250 empresas estratégicas de Pemex, contribuyendo activamente al fortalecimiento de la producción nacional.

Este hito subraya la trascendencia de la compañía, no solo como proveedor, sino como un socio estratégico vital para la soberanía y el desarrollo energético de México.

Con 10 años de pericia acumulada por su personal, esta empresa 100% nacional ha evolucionado desde la ejecución de proyectos de arquitectura y obra civil —incluyendo pavimentación, edificaciones y construcciones industriales— hasta convertirse en un pilar fundamental del sector energético.