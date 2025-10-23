Presentan chaleco antibalas que se convierte en salvavidas, innovación de Armor Life Lab

Innovación con trazabilidad, Armor Life Lab muestra soluciones que nacen de problemas reales

Esta semana, el Grupo Indumil reunió a aliados estratégicos y medios en su planta de Hidalgo para un recorrido técnico por los procesos de Armor Life Lab (ALL). La empresa presentó su ruta de innovación basada en trazabilidad de extremo a extremo, un enfoque que documenta cada etapa del diseño al uso en campo- para detectar problemas tácitos y convertirlos en soluciones operativas.

El ejemplo más comentado de la jornada fue un chaleco para operaciones en entornos acuáticos que incorpora sensor de activación automática. Si el usuario pierde la conciencia tras un impacto o golpe y cae al agua, el sistema infla el módulo de flotación y convierte el chaleco en dispositivo salvavidas, con el objetivo de prevenir el ahogamiento en misiones marítimas, fluviales o de patrullaje costero. La propuesta combina protección balística, flotabilidad asistida y protocolos de mantenimiento documentado para conservar desempeño a lo largo del tiempo.

Armor Life Lab también presentó un portaplacas con manejo térmico por PCM como prototipo funcional. El diseño integra materiales de cambio de fase en zonas críticas del chaleco para amortiguar picos de calor durante turnos prolongados, mejorar confort y recuperación y reducir fatiga sin comprometer cobertura. La solución se alinea con el enfoque ergonómico de la marca -incluidos paneles femeninos- y con su objetivo de adaptar el equipo a contextos reales de uso.

La empresa subrayó que la garantía de diez años en componentes balísticos convive con una realidad de amenazas que evoluciona rápido.

“Aunque contamos con garantía de diez años y somos de las pocas empresas que operan bajo estándares BA 9000, en un año pueden cambiar materiales, geometrías y velocidades de proyectil”, señaló John Valbuena, CEO de Armor Life Lab.

“Por eso sostenemos un ciclo de pruebas permanente y un banco de validación que integra laboratorio balistico, ensayos de impacto y una prensa hidráulica de hasta mil toneladas para el conformado y la compresión de compuestos en placas y cascos. Esa infraestructura nos permite probar ‘desde el ataque’ e innovar en la seguridad, ajustando diseños y especificaciones con datos medidos”.

El hilo conductor es la documentación verificable. Bitácoras de proveedores, lotes de material, reportes de prueba y registros de mantenimiento que se integran en expedientes que facilitan auditorías y aceleran decisiones de compra. Según la compañía, este circuito entre trazabilidad, prueba e iteración explica la velocidad con la que ciertas mejoras pasan de prototipo a línea, a la vez que preserva la confidencialidad de información sensible cuando corresponde.

Con estas líneas de trabajo, Armor Life Lab busca elevar el estándar de la industria hacia soluciones que más seguras y con mayor adaptabilidad, respaldadas por evidencia técnica y una operación abierta a verificación.