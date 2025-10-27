“La suerte te la generas”: Arturo Elías Ayub en panel de CIMA

El empresario Arturo Elías Ayub en el foro de CIMA donde se abordó el liderazgo en las empresas

El director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y director general de la Fundación TELMEX Telcel, Arturo Elías Ayub, destacó la importancia del liderazgo y la motivación de equipo para lograr el éxito de una empresa y aseveró que el éxito no depende de la casualidad, sino del trabajo constante.

“Soy un fiel creyente de que la suerte te la generas”, aseveró

Durante un panel organizado por CIMA, conglomerado mexicano con presencia nacional en sectores como Alimentos, Educación, Salud y Tecnología, como parte de su iniciativa permanente de capacitación interna denominada “Aprendiendo Juntos”, Ayub recalcó que no existe una fórmula mágica y que el éxito no se limita al emprendimiento.

“A veces radica en realizar todos los días lo que te apasiona…”, estableció

Desde la Torre Santa Fe de Chihuahua, el empresario protagonizó un encuentro sobre liderazgo y éxito empresarial donde se abordaron temas como la motivación de los equipos y las distintas facetas del éxito.

Sobre los diferentes métodos para motivar e impulsar a los equipos de trabajo, el empresario compartió una de las “reglas de oro” de Grupo Carso: promover al talento interno antes que recurrir a contrataciones externas.

Destacó, además, que la convicción del líder es más poderosa que cualquier incentivo económico. “La capacitación es muy importante; los alicientes económicos, menos; el crecimiento interno. Pero lo más importante es que el líder los convenza [...] de juntos llegar a una misma meta”, expresó.

El líder empresarial dialogó sobre éxito, innovación y motivación de equipos junto a directivos del conglomerado mexicano en Chihuahua como Teodoro Martínez Ruiz, director general de CIMA, y Teodoro Martínez Ramos, presidente del Consejo de Administración.

El diálogo se centró en los valores y claves que definen a las empresas mexicanas exitosas que apuestan por la innovación.

Por su parte, Teodoro Martínez Ruiz expresó que fue un honor recibir a Elías Ayub y una oportunidad para darle a conocer los logros de CIMA en los últimos 10 años, así como presentarle al estado más grande. Martínez Ruiz también confesó que, indirectamente, considera al ponente “un mentor y una inspiración” en su trayectoria empresarial.