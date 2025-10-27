Turbofin y La Ambulancia de los Deseos unen esfuerzos para cumplir sueños a niñas y niños

Con la intención de llevar alegría y momentos de esperanza a niñas y niños que enfrentan enfermedades graves, Turbofin, empresa especializada en arrendamiento puro de automóviles, formó una alianza solidaria con La Ambulancia de los Deseos, organización que se dedica a hacer realidad los sueños de menores con padecimientos críticos.

Gracias a esta colaboración, Turbofin contribuye con traslados seguros, dignos y eficientes, permitiendo que los beneficiarios y sus familias vivan experiencias memorables que fortalezcan su ánimo y bienestar emocional.

Durante la primera fase de esta iniciativa conjunta se realizaron tres actividades que reflejan el espíritu de empatía y compromiso social de ambas instituciones:

Hospital Infantil Federico Gómez. Se entregaron más de 300 despensas, alimentos y juguetes a pacientes pediátricos en tratamiento, ofreciendo apoyo emocional y material a sus familias.Zoológico de Chapultepec. Dos pequeños del Estado de México pudieron cumplir su deseo de visitar este emblemático espacio de la capital, con el respaldo logístico y de transporte proporcionado por Turbofin.Africam Safari. Diez niñas y niños del DIF Huixquilucan disfrutaron de una jornada educativa y recreativa en contacto con la naturaleza, acompañados por personal médico, docente y colaboradores voluntarios de Turbofin.Como siguiente paso, se contempla realizar nuevos traslados a Six Flags México, donde más niños podrán cumplir su sueño de conocer el parque de diversiones.

Bajo el liderazgo de Eduardo Flegman Lijtszain, Turbofin ha hecho de la responsabilidad social un eje central de su gestión, impulsando proyectos que generan impacto positivo en las comunidades y promueven la participación solidaria de su equipo.