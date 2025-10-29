Nueva Country Manager en Universal Assistance México

Universal Assistance, firma internacional de servicios de asistencia integral al viajero para el mercado latinoamericano, anunció la llegada de Diana Olivares como su nueva Country Manager en relevo de Silvina García Fillol, cuya visión y liderazgo impulsó el crecimiento sostenido de la corporación y fortaleció la relación con el trade turístico, socios estratégicos y canales de distribución.

En consonancia con su profunda vocación de servicio y aras de la visión comercial que posicionó a la compañía como referente de asistencia al viajero en el país, García Fillol continuará su recorrido profesional manteniendo su rol como Directora de Canales Comerciales LATAM, con base en Argentina, desde el cual seguirá contribuyendo al crecimiento regional de la compañía.

Diana Olivares, la nueva Country Manager de México, cuenta con una trayectoria destacada en el sector turístico y de viajes, con más de 26 años de experiencia en LATAM Airlines, donde ocupó diversas posiciones clave de liderazgo y desarrollo estratégico en la región, un perfil ad hoc para encarar una nueva etapa en la dilatada experiencia de la compañía en el país, de la mano de Olivares Universal Assistance continuará apostando por la innovación, la cercanía con los clientes y la búsqueda constante de excelencia en el servicio de acuerdo con el ADN que distingue a la corporación.

Lourdes Croskey, Directora Comercial para México, agradeció a Silvina su gestión con enorme gratitud, cariño y admiración; “Su paso deja una huella imborrable en el equipo” destacó, al tiempo que añadió: “Estamos entusiasmados de recibir y trabajar en conjunto con Diana, quien aportará una mirada estratégica y una enorme experiencia en el sector, la cual potenciará nuestro crecimiento”.

Universal Assistance nació hace más de 40 años y cuenta con centrales operativas propias con operadores multilingües disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Asimismo cuenta con una App Mobile propia con más de 300.000 descargas anuales. Posee una red de prestadores con más de 20 mil instituciones y profesionales de primer nivel en todo el mundo. Actualmente, todo el grupo cubre a más de 10 millones de viajeros por año, recibe más de 250 mil llamadas atendidas anualmente y coordina más de 100 mil casos anuales. La empresa posee oficinas propias en Argentina, Chile, Colombia, México, Brasil y Panamá y representaciones en otros 14 países de Latinoamérica.