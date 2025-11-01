Widex y Disney lanzan auxiliares auditivos inspirados en Mickey y amigos en México

Alianza Widex y Disney lanzan auxiliares auditivos Especial

Widex presenta una línea de auxiliares auditivos exclusivos inspirados en Mickey y sus amigos, buscando inclusión, autenticidad y estilo, mientras transforma la percepción social de la pérdida auditiva en México y el mundo.

Inclusión y autenticidad: la visión detrás de la colaboración

El lanzamiento de esta línea de auxiliares auditivos de Widex surge de la colaboración con Disney, con un enfoque claro: transformar la percepción de los aparatos auditivos y convertirlos en un accesorio que celebre la individualidad de cada persona.

El Ing. Ulises F. Merino Pereira, MBA, director general de WSAudiology México y presidente de la Organización Mexicana de la Audición, explica: “Buscamos que la gente vea los auxiliares auditivos como parte de su estilo, no como algo que deba ocultarse. La idea es fomentar la inclusión y que las personas se sientan seguras al usarlos”.

Por su parte, Alfonso Cortina, director de Retail DCP México, detalló que el diseño incorpora la historia de los personajes de Disney: “El equipo trabajó en darle un toque de autenticidad y estilo, de manera que el dispositivo sea un accesorio que refleje la personalidad del usuario y que no se sienta como algo que deba esconderse”.

En este sentido, la campaña “Escucha la magia de ser tú” cobra un significado doble: para Widex representa la autenticidad y la importancia de disfrutar de los sonidos que forman parte de la vida diaria, mientras que para Disney refleja la individualidad y la inclusión de todas las personas, incluidas aquellas con pérdida auditiva.

Diseño, creatividad y moda: el nuevo rostro de los auxiliares auditivos

La colaboración no solo busca funcionalidad, sino también un diseño atractivo y contemporáneo. Alfonso Cortina comenta que el proceso creativo implicó unir la experiencia de Widex en tecnología auditiva con los creativos de Disney, quienes conocen a fondo los personajes y su iconografía.

“El objetivo fue crear un producto que pareciera un accesorio de moda, con estilo y elementos distintivos de Mickey y sus amigos, sin comprometer la funcionalidad ni los estándares de salud auditiva. Queremos que los usuarios se sientan únicos y orgullosos de llevarlo”, explicó Cortina.

El Ing. Merino Pereira enfatiza que el futuro de los auxiliares auditivos va más allá de la simple función médica: “Veo un camino donde los dispositivos se conviertan en un elemento de estilo de vida, algo de moda que la gente quiera mostrar, no esconder. Esto hará que su uso se normalice y se vea como parte de la personalidad de cada quien”.

Esta línea exclusiva representa un paso hacia la normalización y aceptación social de los auxiliares auditivos, integrando moda, tecnología y entretenimiento en un solo producto.

Educación, prevención y transformación social

Más de 1.500 millones de personas en el mundo presentan algún grado de pérdida auditiva, según la OMS, pero pocas utilizan auxiliares auditivos. La iniciativa Widex-Disney busca cambiar esta realidad mediante cultura de prevención y educación auditiva, fomentando que las personas se animen a realizarse revisiones y a aceptar el uso de estos dispositivos sin estigmas.

Cortina señala que la estrategia incluye comunicar que utilizar un auxiliar auditivo puede ser un acto de expresión personal, no una limitación: “Queremos que las personas vean que es algo normal, que pueden hacerlo parte de su estilo y sentirse seguros y únicos”.

El Ing. Merino Pereira agrega que la alianza también contribuye a visibilizar a personajes de Disney con pérdida auditiva, creando un modelo positivo e inclusivo para niños y adultos: “Cuando las historias muestran diversidad, las personas se sienten representadas y se genera un sentido de pertenencia. Esa es la esencia de nuestra colaboración”.

Finalmente, ambos coinciden en que el futuro de los auxiliares auditivos pasa por accesibilidad, aceptación social y diseño innovador, logrando que cada dispositivo se perciba como un accesorio personal, funcional y con estilo. “Debe ser algo que se quiera usar, un elemento de expresión y fashion, no solo un aparato médico”, concluye el Ing. Merino Pereira.

Con esta línea, Widex y Disney no solo presentan un producto, sino que promueven un cambio cultural que combina inclusión, tecnología y diseño, ofreciendo a los usuarios una experiencia que es a la vez funcional, estética y emocional.