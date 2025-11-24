Taquearte Celebra una Década con Nueva Dirección General y Proteínas importadas

Lo que construyamos a partir de hoy es lo que nos definirá; Taquearte comienza nueva etapa de crecimiento y modernización, señala Luis Rodrigo Acuña Luque — Para elevar la calidad de sus productos y servicio, fortalecer su operación y ofrecer a sus clientes “la mejor experiencia Taquera”, Taquearte anunció la nueva etapa de su desarrollo empresarial.

Al conmemorar su décimo aniversario, la marca emblema de Grupo Restaurantero DULCEARTE, presentó tres cambios clave que dinamizan el futuro de Taquearte.

La primera acción modernizadora es consolidar a Luis Rodrigo Acuña Luque como Director General, quien encabezará la visión de la marca para los próximos años.

En su mensaje durante la ceremonia conmemorativa, resaltó la importancia de mantener colaboradores y aliados estratégicos congruentes con los valores de la marca, para implementar cambios significativos en favor de sus clientes.

“Lo que construyamos a partir de hoy es lo que realmente va a definirnos”, dijo visiblemente emocionado.

Como segunda mejora la marca anunció la transición a carne importada desde Estados Unidos, “con los estándares más altos de calidad y consistencia, que ofrezcan a sus clientes experiencias gastronómicas diferenciadas”.

Detalló que todo el proceso de rebanado y trazabilidad se centraliza ahora en el Centro de Distribución Logística (CEDIS), para garantizar uniformidad en corte, grosor, manejo y calidad.

La tercera evolución está centrada en el menú y sus presentaciones, para lo cual Taquearte mostró su nueva presentación en los productos emblema con proteínas importadas y “un corte que permite apreciar de mejor forma la calidad y consistencia del producto para diferenciarse de las taquerías convencionales; se trata de nuevos productos, con mayor sabor y una presentación más cuidada”.

También incluyó el lanzamiento de las Tortalinas, las clásicas tortas de Taquearte que ahora están “hechas en pan artesanal y crujiente que mezcla sabores para que la experiencia en la boca se maximice”.

Luis Rodrigo Acuña Luque dijo que con estos cambios, Taquearte comienza una nueva etapa de crecimiento y modernización, pero manteniendo su esencia para hacer tacos con técnica, disciplina y mucho sabor.

“La marca reafirma su compromiso de seguir evolucionando mientras se mantiene como referente del taco en la Ciudad de México”, culminó.

Taquearte Celebra una Década con Nueva Dirección General y Proteínas importadas