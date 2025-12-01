3 Propósitos financieros infalibles para 2026 que te harán ahorrar 50 mil pesos

Ahorros para 2026.

Con la llegada de 2026, miles de familias mexicanas se enfrentan nuevamente al desafío de estirar el presupuesto ante una economía que continúa en transformación. Esto debido en gran parte por los gastos decembrinos y la famosa cuesta de enero que, en muchas de las familias mexicanas, se supera tras unos meses de empezado el año.

Entre la inflación, los gastos hormiga y la incertidumbre económica, ahorrar puede parecer imposible. Sin embargo, con disciplina y objetivos realistas, es posible cerrar el 2026 con más estabilidad… y con dinero extra en el bolsillo. Es por ello que en esta nota te decimos cómo ayudarte a ahorrar hasta 50 mil pesos de manera realista y sin sacrificar tu calidad de vida.

Ya no ahorres “lo que sobra”

Pensar que es una buena idea guardar el dinero “que te sobra” al final de la quincena o de la semana es uno de los primeros errores que debemos erradicar de nuestros hábitos financieros. Aunque parezca una buena idea, en realidad es malísima, ya que el método recomendado es exactamente al revés: ahorrar antes de gastar.

La forma más efectiva de lograrlo es automatizando una transferencia mensual o quincenal, por ejemplo, de mil 500 a 2 mil pesos, directamente hacia una cuenta separada.

Al hacerlo de manera automática, reduces la tentación de gastarlo y conviertes el ahorro en una obligación tan natural como pagar la luz o el internet. Solo con este paso podrías cerrar el año con 18 mil a 24 mil pesos ahorrados.

Recomendaciones para contratar un fondo de inversión Según el Instituto Fonacot, abrir un fondo de inversión permite que nuestros ahorros no pierdan su valor con el paso del tiempo

¡Échale ojo a los gastos hormiga!

Que un gustito de fin de semana, el pago de una app que casi no utilizas, el Uber que tomaste porque se te hizo tarde, cada una de estas situaciones son la suma de un presupuesto mal invertido y considerable al final del mes, o los famosos gastos hormiga.

Se llaman así porque, igual que una hormiga, cada gasto es pequeño, casi imperceptible… pero juntos pueden vaciar tu cartera sin que te des cuenta. Identificarlos y controlarlos es uno de los primeros pasos para mejorar tus finanzas y recuperar gran parte del dinero que creías “perdido” en el día a día.

La Procuraduría Federal del Consumidor señala que estos gastos pueden representar hasta 12 mil pesos anuales en una persona promedio.

Un propósito realista consiste en identificar tres hábitos costosos, por ejemplo, comida a domicilio, suscripciones que no usas, o cafés diarios, y reducirlos al 50%. Solo esa medida podría liberar entre 8 mil y 15 mil pesos durante el año. O más, si es que detectas que tus gastos hormiga son muchos y de costos muy variados.

Empezar a invertir desde 100 pesos al mes

Contrario a lo que muchos creen, invertir no es un lujo. Si tuviéramos una educación financiera de calidad en México, sabríamos que invertir cierto monto al mes nos podría generar un “colchón” sin tanto esfuerzo.

Plataformas reguladas por la CNBV permiten comenzar con aportaciones muy accesibles —desde 100 o 500 pesos al mes— y ofrecen productos con riesgo moderado, ideales para quienes quieren empezar de forma segura.

Si decides destinar 1,000 pesos mensuales a un fondo de inversión básico o a Cetes, no solo estarás ahorrando: tu dinero crecerá con rendimientos estables y respaldados por instituciones financieras formales. Con disciplina, al final del año podrías reunir más de 12 mil pesos, además de los intereses generados, iniciando así un camino sólido hacia tu estabilidad financiera.

Un ejemplo claro de lo que se puede lograr con constancia es destinar 1,000 pesos al mes a un fondo básico o directamente a Cetes. En el caso de los Cetes, cuya tasa promedio ronda el 9% anual, al término de un año habrías aportado 12 mil pesos y podrías obtener entre 800 y mil 200 pesos de intereses, reuniendo aproximadamente 12 mil 800 a 13 mil 200 pesos. La ventaja es que se trata de una inversión respaldada por el Gobierno Federal, considerada una de las más seguras en el país.

Combinando estos tres propósitos —ahorro automatizado, reducción de gastos hormiga e inversión mensual— un adulto promedio podría cerrar el año con una suma acumulada que ronda entre 42 mil y 50 mil pesos.

Son cambios pequeños, pero constantes, que pueden representar la diferencia entre sobrevivir económicamente… o comenzar por fin a construir estabilidad financiera.