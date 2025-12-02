Secretaría de Economía acredita procesos productivos de Armor Life Lab

Certifican que los procesos de transformación sustancial del fabricante se realizan en territorio mexicano

Armor Life Lab, empresa mexicana dedicada a la producción de equipo de protección balística perteneciente al Grupo Indumil, obtuvo en 2025 una certificación de la Secretaría de Economía que acredita la fabricación nacional de sus productos, de acuerdo con las reglas de origen previstas en la Ley de Comercio Exterior.

La constancia fue emitida por World Register Certification, organismo acreditado para realizar auditorías técnicas de verificación. El documento confirma que la transformación sustancial de chalecos antibalas, placas balísticas, cascos y equipo antimotines se lleva a cabo en México, con valor agregado nacional documentado y con trazabilidad completa de los materiales y procesos utilizados.

De acuerdo con la empresa, la certificación acredita que la manufactura cumple con la normatividad vigente en materia de comercio exterior y que los procesos productivos se realizan más allá del ensamble de componentes importados.

Qué implica la certificación

El contenido nacional se determina a partir del porcentaje de valor agregado generado en el país durante la manufactura. Para obtener la acreditación, las compañías deben demostrar la transformación sustancial del producto en territorio nacional, alcanzar los niveles mínimos establecidos y contar con documentación íntegra de la cadena de valor.

Las auditorías consideran la capacidad de verificación de los procesos y la trazabilidad desde las materias primas hasta el producto final. La Secretaría de Economía, mediante organismos certificadores, realiza visitas presenciales para corroborar el cumplimiento de estos requisitos.

Trazabilidad y verificación

El proceso de certificación exige evidencia sobre el origen de insumos, registros de compras y reportes de producción. La documentación permite rastrear cada lote fabricado y detallar la estructura de costos por producto, además de someterse a revisiones periódicas para mantener la validez del certificado.

Según la compañía, este tipo de acreditación es relevante para procesos de compra pública, pues ofrece a las dependencias federales la posibilidad de verificar de manera independiente el origen y la conformidad de los bienes adquiridos.