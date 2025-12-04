Aumento al salario mínimo “tiene limites”; hacerlo indefinidamente afectará empleo formal: Coparmex

Aumento al salario mínimo en México 2025 (Crisanta Espinosa Aguilar)

El sector patronal del país celebró el ajuste al salario mínimo general que lo eleva a 315.04 pesos diarios pues ello ha permitido sacar al menos a 6 millones de mexicanos de la pobreza pero advirtió que esta política salarial “tiene limites” y no es posible aumentarlo de manera indefinida sin generar presiones que afecten al empleo formal, la competitividad o la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas

Por ello la Coparmex alertó que una vez alcanzado el umbral del salario mínimo, los siguientes avances deben surgir de la corresponsabilidad empresarial, no solo de las disposiciones legales y para ello se necesita fortalecer los pilares que permitan el crecimiento como certeza jurídica y un Estado de Derecho que genere confianza.

“Se requiere seguridad que permita operar y crear empleo sin amenazas; y energía suficiente, con infraestructura moderna y costos competitivos que impulsen la inversión”, aseveró

Alertó que sin estos pilares, seguridad, certeza jurídica y energía, no hay manera de promover mayor crecimiento en el país como confirman las cifras de cero crecimiento de este año.

“Y está la prueba en el crecimiento económico del país para este año: cero por ciento”, sentenció

La central patronal insistió en que si se pretende que los ingresos sigan mejorando de manera responsable, México requiere construir un entorno que promueva la inversión y la generación del empleo a través de la certidumbre jurídica.

La Coparmex encabezada por Juan José Sierra recordó que este incremento permite alcanzar el 100% de la línea de bienestar familiar, equivale a 9 mil 519.82 pesos mensuales, es decir, el valor de dos canastas alimentarias y no alimentarias.

En una familia de 4 personas, donde 2 personas de esa familia ganen el salario mínimo, les puede alcanzar para la canasta alimentaria y no alimentaria. Esta es la línea del bienestar familiar.

Con esto –agrega--aseguramos que ninguna familia con empleo en la formalidad viva en condiciones de pobreza.