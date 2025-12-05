iStrategy y Adán Figueroa destacan en comunicación digital

La empresa fue galardonada por noveno año consecutivo

iStrategy, la agencia de marketing digital especializada en estrategias de posicionamiento, volvió a consolidarse como una de las agencias líderes en comunicación digital al resultar galardonada, por noveno año consecutivo, en los premios Reed Latino 2025, uno de los eventos más importantes de la comunicación política en Iberoamérica.

En esta edición, la agencia recibió dos reconocimientos: el primero fue por la “Mejor Estratega Digital (PyMA)” para Adán Figueroa y el segundo por la “Mejor Campaña Digital para Elección de Magistrado o Juez (PyMA)” por la estrategia desarrollada para el candidato Víctor Hugo Solano.

Estos premios reafirman el compromiso de iStrategy con la innovación y la excelencia, especialmente en un momento clave, ya que la agencia se prepara para celebrar una década de impulsar propuestas disruptivas en el ámbito de la comunicación digital.

La ceremonia de los Reed Latino 2025 se llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre en Antigua Guatemala, el evento reunió a más de 100 empresas especializadas en consultoría política.

Y hubo más de 250 galardonados, los Reed Latino continúan posicionándose como los máximos reconocimientos del sector.

iStrategy agradeció la confianza de sus clientes y reafirma su misión de transformar la comunicación política a través de estrategias digitales creativas, efectivas y basadas en innovación constante.