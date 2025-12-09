Inflación supera expectativas durante noviembre y alcanza el 3.8%

El aumento de varios productos durante noviem,bre derivaron de alza en servicios como la electricidad (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Índice Nacional de Precios al Consumidor — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentó este martes su reporte de la inflación correspondiente a noviembre del 2025, donde destaca que ésta aumentó al 3.8% por encima de las expectativas, derivado por el encarecimiento de servicios como la electricidad y productos agrícolas como el jitomate.

El órgano autónomo refiere en su reporte anual que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aceleró a un 3.8%, después de que en octubre pasado la misma referencia se colocó en octubre en 3.5%.

El Índice subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se ubicó en un 4.43%, superior al 4.34% esperado por el mercado y al 4.28% de octubre.

“Aunque esto ameritaría cautela por parte de Banxico, la Junta de Gobierno ha destacado que la debilidad de la demanda interna generará menores presiones inflacionarias hacia adelante, lo que, sumado a la reciente apreciación del peso, les permite continuar con el ciclo de recortes”, dijo Monex.

“Por lo anterior, estimamos que, en su reunión del 18 de diciembre, Banxico recortará en 25 puntos base su tasa de interés de referencia, ubicándola en 7.00%“, agregó.

La subgobernadora del banco central de México (Banxico) Galia Borja dijo en una entrevista en un podcast de Banorte publicada el martes que el balance de riesgos para la inflación del país continúa sesgado al alza, destacó la agencia Reuters.

Borja advirtió también que el próximo año presentará ciertos riesgos adicionales, como el aumento de algunos impuestos, y la incertidumbre sobre la imposición de aranceles, junto con la renegociación del tratado comercial de Norteamérica, T-MEC, que podría generar cierta volatilidad en los mercados financieros.

A esto podría sumarse “una posible reversión en la inflación no subyacente, dados los niveles bajos en que se encuentra actualmente, que son menores a 2%“, dijo. “De esta forma, entonces, desde mi punto de vista, la mayor cautela es pertinente para la conducción de la política monetaria".

El banco central, que tiene un objetivo permanente de inflación de un 3% +/- un punto porcentual, rebajó el mes pasado la tasa de referencial en 25 puntos base (pb) a un 7.25%, como vaticinaba el mercado, en su duodécima disminución al costo de los créditos desde que inició un ciclo de recortes el año pasado.

Algunos productos que registraron aumentos en sus precios durante noviembre pasado son:

Electricidad (20.7%)

Transporte colectivo (4.9%)

Jitomate (14.3%)

Loncherías y fondas (0.82%)

Vivienda propia (0.2%)

Chile serrano (24.7%)

Servicios profesionales (10.9%)

Restaurantes y similares (0.7%)

Calabazas (17.0%)

