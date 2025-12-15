Desmienten vínculo de Rocha Cantú con inmueble y empresa señalados en supuesta operación ilegal

Dueño de Miss Universo Raúl Rocha Cantú (Héctor Pereira)

Documentos mercantiles oficiales desmienten que Raúl Rocha Cantú tenga relación de propiedad, control o participación accionaria, con el inmueble y la empresa Ferropolymers S.A. de C.V., señalados recientemente en versiones que apuntan a una presunta operación irregular.

De acuerdo con información inscrita en el Registro Público de Comercio, no existe registro alguno que acredite participación accionaria de Raúl Rocha Cantú ni de la empresa BSE Combustibles S.A. de C.V. dentro de Ferropolymers S.A. de C.V., sociedad mencionada en diversas publicaciones.

La revisión del acta constitutiva y de la última asamblea legalmente inscrita revela la estructura accionaria vigente de la empresa, en la cual no aparece Rocha Cantú ni ninguna de las compañías con las que se le ha intentado vincular públicamente, lo que descarta una relación societaria directa o indirecta.

Los documentos oficiales también detallan que la composición accionaria de Ferropolymers ha sido modificada únicamente mediante actos formales debidamente registrados conforme a la normatividad mercantil, y que los socios legalmente inscritos no coinciden con los nombres señalados en versiones recientes que carecen de respaldo documental.

Especialistas en derecho mercantil consultados subrayan que la única vía legal para acreditar propiedad o participación empresarial es a través de los registros oficiales, por lo que la ausencia de Rocha Cantú y de BSE Combustibles en dichos documentos resulta un elemento clave para evaluar la veracidad de las afirmaciones difundidas en el espacio público.