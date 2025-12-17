Vector solicitó el retiro de su licencia como operadora de casa de bolsa, señala la CNBV

Vector casa de bolsa CNBV le retira licencia como casa de bolsa a Vector

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este miércoles que revocó la licencia de operación como casa de bolsa y operadora de fondos de inversión a la organización Vector, luego de que el pasado 16 de diciembre se anunciara que este ente financiero perdia sus atributos para funcionar.

La CNBV informó que la citada revocación de la licencia deriva de la petición voluntaria formulada por Vector y se actúa de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de noviembre del presente año.

Las funciones adoptadas por la organización obedecían únicamente a sus intereses, por lo que no tenía relación con las medidas establecidas por la Red de Control de Delitos Financieros(FinCEN) del Departamento de Tesoros de Estados Unidos.

La solicitud para revocar la licencia de operación de Vector se presentó a la CNBV el pasado 1 de diciembre y fue debidamente integrada, ya que cumplía formalmente con los requisitos legales y documentales pevistos en la normatividad aplicable.

Con base en esta solicitud, el pasado 12 de diciembre, la Junta de Gobierno de la CNBV determinó que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, resultaba oportuno resolver favorablemente la revocación de la licencia para la organización Vector.