Manfred Quintanilla ofrece su versión sobre asuntos legales en desarrollo

El empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández emitió un pronunciamiento público para aclarar su situación legal y contextualizar los procesos judiciales en los que se ha visto involucrado, los cuales —afirma— derivan de denuncias presentadas por presuntas irregularidades cometidas por exdirectivos del sector financiero, particularmente relacionados con CI Banco.

De acuerdo con Quintanilla Hernández, uno de los principales señalados en estas denuncias es Roberto Pérez Estrada, quien habría ocupado un cargo de alto nivel dentro de la institución bancaria y que, según su versión, se habría aprovechado del acceso a información confidencial de clientes con fideicomisos. El empresario sostiene que dichas prácticas permitieron, presuntamente, la colusión con otros exdirectivos y notarios para despojar de su patrimonio a distintos clientes, entre ellos él mismo.

Quintanilla Hernández señaló que estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de investigaciones que autoridades estadounidenses mantienen abiertas en torno a operaciones financieras irregulares vinculadas a la institución bancaria, mismas que han sido referidas en distintos reportes periodísticos. Aclaró que dichos procesos se encuentran en curso y que será responsabilidad de las instancias competentes determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.

En el mismo pronunciamiento, el empresario aclaró que su reciente detención en territorio estadounidense respondió exclusivamente a un asunto de carácter migratorio y no a cargos criminales. Asimismo, precisó que su relación con la empresa Transportes Unidos Mexicanos se limita a su calidad de accionista, sin desempeñar funciones directivas ni operativas.

Finalmente, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades tanto en México como en Estados Unidos una vez que se regularice su situación migratoria, y afirmó que su objetivo es que los procesos legales se conduzcan con apego a derecho y se evite que, mediante litigios irregulares, se consolide el despojo de su patrimonio.

La información contenida en esta nota se basa en declaraciones realizadas por el entrevistado. El medio de comunicación no emite opiniones ni juicios de valor sobre los procesos legales mencionados, ni asume responsabilidad sobre la veracidad de las afirmaciones, las cuales deberán ser determinadas por las autoridades competentes.