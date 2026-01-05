En 2025 la SICT atendió 45 mil 477 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje

De enero a diciembre de 2025 la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), atendió 45 mil 477 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, mediante la conservación rutinaria de tramos en que se invirtieron 3 mil 949 millones de pesos, en beneficio de 126 millones de habitantes.

La conservación rutinaria se llevó a cabo a través de 297 frentes de trabajo que generaron 8 mil 430 empleos, de los cuales 2 mil 810 fueron directos y 5 mil 620 indirectos.

Entre las actividades rutinarias se realizó el deshierbe de las franjas laterales del derecho de vía, desazolve de drenaje, retiro de derrumbes y relleno de deslaves.

Adicionalmente, a través de la conservación periódica de tramos, de enero a diciembre de 2025, se atendieron 2 mil 754 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje con una inversión de 7 mil 10 millones de pesos, lo que benefició a 45 millones de habitantes.

Estas obras generaron 4 mil 987 empleos directos y 9 mil 974 empleos indirectos para un total de 14 mil 961 fuentes laborales generadas en el subprograma.

La SICT señaló que este programa prioriza la atención de tramos con alto tránsito vehicular, las rutas estratégicas para el comercio y los corredores turísticos; de esta manera, se garantiza la transitabilidad en los más de 40 mil kilómetros de carreteras.