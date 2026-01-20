CIMA consolida su compromiso con la sostenibilidad

CIMA forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, reafirmando su compromiso con los más altos estándares de exigencia y alineación internacional en su estrategia ambiental, social y de gobernanza (ESG).

La incorporación al Pacto Global implica el compromiso formal de la empresa con los diez principios universales en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y combate a la corrupción, así como la responsabilidad de reportar avances de manera periódica, transparente y verificable.

“Sumarnos al Pacto Global es una decisión estratégica. Queremos que nuestra operación y nuestro impacto social estén alineados con los más altos estándares internacionales y con una lógica de mejora continua”, señaló Teddy Martínez, CEO de CIMA.

Avances y logros en sostenibilidad

La adhesión al Pacto Global se da en un contexto de consolidación del modelo de sostenibilidad de CIMA. Durante 2025, la compañía fortaleció su desempeño social y organizacional mediante acciones estructuradas en los ejes de alimentación, salud y educación, alineadas a criterios ASG/ESG y a la Agenda 2030.

En este periodo, CIMA alcanzó 6,323 horas de voluntariado corporativo, superando su meta anual en 125%, con la participación activa de 687 colaboradores, lo que representa el 98.14% del headcount total registrado en 2025. Estas acciones constituyeron una inversión significativa en horas-hombre, generando beneficios directos para más de 900 personas y articulando esfuerzos con 31 organizaciones de la sociedad civil en distintas regiones del país.

Uno de los hitos más relevantes fue el inicio de la alianza nacional con Fundación Teletón, organización que atiende cada año a más de 30 mil niñas, niños y jóvenes, posicionando a CIMA como un actor empresarial con impacto social de alcance nacional.

“La adhesión al Pacto Global no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Nos obliga a elevar nuestros estándares, a medir mejor y a ser más transparentes con nuestros grupos de interés”, agregó Teddy Martínez.

Con este paso, CIMA busca consolidarse como una empresa que trasciende la filantropía, integra la sostenibilidad en su modelo de negocio y se alinea de manera explícita con la agenda global de desarrollo sostenible, a través de una gestión basada en estrategia, medición y resultados.Como parte de su adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas, CIMA definió y publicó de manera transparente los nueve Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) prioritarios que guían su estrategia de sostenibilidad, reafirmando su compromiso con la Agenda 2030 y con la generación de impacto medible.

Estos ODS orientan la toma de decisiones, la gestión operativa, los programas sociales, las alianzas estratégicas y los mecanismos de medición de impacto, garantizando coherencia y ejecución.

ODS priorizados por CIMA:

● ODS 2 – Hambre Cero

● ODS 3 – Salud y Bienestar

● ODS 4 – Educación de Calidad

● ODS 5 – Igualdad de Género

● ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico

● ODS 10 – Reducción de las Desigualdades

● ODS 12 – Producción y Consumo Responsables

● ODS 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

● ODS 17 – Alianzas para Lograr los Objetivos

Estos objetivos se encuentran publicados en la página oficial de CIMA, como parte de su ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, y sirven como marco de referencia para evaluar avances, definir indicadores y fortalecer la alineación con estándares internacionales de sostenibilidad.