Corte formaliza eliminación de seguro de gastos médicos mayores; todos al ISSSTE

CDMX — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formalizó la eliminación del pago “del seguro médico de gastos mayores” para trabajadores que gozaban de este privilegio como parte de sus prestaciones, y firmó un convenio de colaboración con el ISSSTE, donde el personal del máximo tribunal tendrá acceso a atención de servicios de segundo nivel o especializada.

Con ausencia de la mayoría de ministras y ministros (Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, María Estela Ríos y Giovanni Gutiérrez), la Corte dijo que la firma de este convenio es un procedimiento previsto en la ley que rige al máximo tribunal del país.

Hugo Ortiz Aguilar, ministro presidente de la SCJN, y Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad Social y Servicios de Trabajadores del Estado, suscribieron este acuerdo con el resto de los integrantes del pleno del alto tribunal, entre ellos Irving Espinosa.

“Nosotros no podemos hacer justicia hacia afuera y olvidar la casa; nosotros no podemos pensar en el bienestar de otros sin ocuparnos del bienestar del personal de la Suprema Corte”, afirmó Aguilar Ortiz, quien destacó la trascendencia de la firma del convenio, por brindar certeza a las y los colaboradores de la SCJN.

Recalcó que ahora ellos también ya son derechohabientes del ISSSTE, y con mucho gusto y con mucha confianza también en las instituciones del Estado.

Con este convenio se canalizará de forma ordenada los casos que requieren atención médica especializada, fortaleciendo la coordinación con el ISSSTE y contribuyendo a optimizar tiempos, mejorar los procesos de referencia médica y favorecer el funcionamiento general del sistema de salud.

Martí Batres Guadarrama señaló que esta colaboración permite articular los servicios médicos con los que ya cuenta la Corte, a fin de garantizar, mediante los mecanismos de referencia y contrarreferencia correspondientes, el acceso oportuno a la atención médica requerida en el Instituto.

“Es un convenio igualador, porque manda el mensaje de que en el Estado mexicano todas y todos los servidores públicos son iguales, tienen los mismos derechos, porque pone al Instituto a disposición de todas y todos, desde el más alto funcionario hasta el más humilde trabajador. “Siempre se mantendrá y se respetará el derecho de todo servidor público de acudir a servicios médicos privados, pero al mismo tiempo siempre se contará con la obligación del Estado de ofrecer los servicios de salud”, expresó.

La Suprema Corte se comprometió a promover y participar en jornadas informativas dirigidas a sus personas trabajadoras.

Como parte de este convenio se han instalado módulos de atención, a fin de que personal del ISSSTE oriente, asesore y apoye en la recepción de documentación y la realización de trámites, en las fechas y condiciones que se determinen de común acuerdo.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra, que atestiguó la firma del acuerdo, compartió una reflexión: “Todas las personas, en algún momento, hemos tenido que enfrentar situaciones en las que la salud se vuelve una preocupación inmediata. Saber a dónde acudir y cómo recibir la atención con claridad y oportunidad marca una diferencia real. Esa diferencia no sólo impacta a la persona que necesita la atención, sino a su familia, que acompaña, espera y sostiene.”

El ministro Irving Espinosa Betanzo reiteró: “Celebro esta firma de convenio, porque además de reafirmar el compromiso de garantizar los derechos sociales de las personas trabajadoras del Poder Judicial y, obviamente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se inserta en un cambio y un cambio de paradigma, porque es primero, ratifica la confianza que tenemos en las instituciones y particularmente en el ISSSTE”.