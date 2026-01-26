Factores económicos, sociales y de seguridad podrían afectar al sector transporte y logística en 2026

El marco regulatorio inadecuado, las manifestaciones callejeras y la presencia del crimen organizado son algunos de los principales factores que podrían afectar los planes de operación y desarrollo de las empresas de transporte y logística en México durante 2026, advirtió el analista y consultor económico Pedro Tello Villagrán.

Durante su participación en un conversatorio organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), ante empresarios y directivos del sector, Tello Villagrán explicó que el año en curso representa un periodo de retos económicos y políticos para el país, con un escenario ligeramente mejor al de 2025, pero sin el dinamismo que algunos sectores esperan.

El especialista señaló que las manifestaciones y bloqueos carreteros generan afectaciones directas en las cadenas de suministro, provocando retrasos, sobrecostos y pérdidas económicas para las empresas dedicadas al transporte de mercancías. A esto se suma la falta de normas claras y adecuadas que regulen la actividad del sector, lo que genera incertidumbre para los inversionistas.

Otro de los factores de mayor preocupación es la actuación del crimen organizado, particularmente a través del robo de unidades de transporte y la extorsión, prácticas que impactan la operación diaria de las empresas y elevan los costos de seguridad. De acuerdo con el analista, estos elementos pueden dislocar los planes de inversión y expansión de las compañías del sector logístico en el país.

En su análisis del panorama económico nacional, Pedro Tello explicó que de los cuatro motores que impulsan la economía mexicana, solo las exportaciones mantienen condiciones favorables. En contraste, el consumo interno no muestra suficiente fuerza, la inversión productiva se mantiene estancada y el gasto público no opera con la eficiencia necesaria para detonar un mayor crecimiento.

El consultor económico estimó que buena parte de los proyectos de inversión productiva permanecerán en pausa durante el primer semestre de 2026, en espera de conocer el rumbo que tomen las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Señaló que este acuerdo comercial es clave para fortalecer el sector exportador y la integración productiva con Estados Unidos.

Asimismo, destacó que el restablecimiento de reglas claras, predecibles y que se cumplan será fundamental para generar confianza entre los inversionistas. En este sentido, mencionó que la reforma política que se espera para este año también influirá en la certidumbre jurídica y en el clima de negocios del país.

En cuanto a las perspectivas económicas, Tello Villagrán previó que México podría cerrar 2026 con una inflación cercana al 4 por ciento, un tipo de cambio de alrededor de 18.50 pesos por dólar, un crecimiento económico de 1.5 por ciento y la generación de aproximadamente 325 mil empleos formales.

Durante el conversatorio, Luis Villatoro, presidente de la ANERPV, agradeció la participación del analista y expresó su confianza en que se logre una buena negociación del T-MEC, así como en que el Plan México contribuya a mejorar las condiciones de desarrollo económico y estabilidad para el sector productivo nacional.