Ebrard reporta avances con EU en primer acercamiento del año previo a revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al llegar a la oficina de Jamieson Greer, representante Comercial de EU, en Washington (@m_ebrard)

T-MEC — El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, informó este miércoles que tras una primera reunión con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), acordaron impulsar “reformas estructurales” que encaminen hacia beneficios para los tres socios del Tratado, México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previo a la revisión del acuerdo comercial que inicia el próximo 1 de julio.

A través de un video publicado en su cuenta de la red social X, Ebrard destaca que en esta visita a Washington, Ebrard destaca que tras su reunión con Jamieson Greer, “tuvimos muy buena conversación con su equipo, casi una hora de tiempo que nos tomó. Hablamos sobre el futuro de los siguientes pasos para el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Este año se tiene que revisar”, apuntó.

Asimismo, refirió que abordaron temas relacionados con aranceles, la evolución de la industria automotriz, exportación e importación entre ambos países, sobre sobre minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro.

“Son de los temas que hoy conversamos y pienso que fue muy buena reunión para empezar el año, concluyó.

Por su parte, la representación comercial de EU reconoció que en este primer encuentro con el secretario de Economía de México coincidieron en que se han alcanzado “avances sustanciales” en los últimos meses y acordaron continuar con un diálogo intenso para abordar las barreras no arancelarias.

Acordamos “iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el contexto de la primera revisión conjunta del T-MEC, entre las que se incluyen normas de origen más estrictas para productos industriales clave, una mayor colaboración en materia de minerales críticos y una mayor armonización de las políticas de comercio exterior para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México y combatir el dumping persistente de productos manufacturados en nuestra región”, indica la USTR.

