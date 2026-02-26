Banxico: se eleva a 1.6% el crecimiento para 2026

La previsión del crecimiento económico pasó de 0.6% en 2025 a 1.6% para 2026 Banxico (Moisés Pablo Nava)

Frente al desafío de la incertidumbre global por la guerra comercial impulsada por Donald Trump, presidente estadounidense, y la próxima revisión del tratado comercial con E.U. y Canadá (T-MEC), el crecimiento del PIB tuvo una tasa mayor a la estimada con 0.6% frente al 0.3% que había sido previamente calculado.

El “Informe Trimestral Octubre-Diciembre” ha estimado un valor aproximado de 1.6% en su proyección central del PIB este 2026 frente al 1.1% previo en base a los acontecimientos globales, Banxico justificó el aumento revaluando la variación del PIB en base al comportamiento del último trimestre de 2025.

La inflación estimada por el banco para cerrar el trimestre de 2026 es de 3.6% anual. Asimismo, se estima que la proyección para la creación de trabajos formales rondara entre 260,000 a 460,000 empleos que va por debajo del año pasado de 340,000 a 540,000.

