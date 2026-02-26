Cemex compra estuco a Omega (Daniel Augusto)

Jaime Muguiro, director general de Cemex, anunció que adquirirá activos de Omega Products Internacional, empresa líder en fabricación de estuco con operaciones en el Oeste de E.U.

El objetivo de adquirir el estuco Omega es reforzar la presencia de Cemex en el marcado de E.U. Ya que Omega Products International es un fabricante líder del estuco, con un flujo operacional de 23 millones de dólares anuales. Las plantas de producción de esta empresa operan en California, Nevada y Colorado.

Muguiro mencionó que “el liderazgo de mercado de Omega y su portafolio especializado acelerarán la creación de valor y fortalecerán las relaciones con actores clave del ecosistema de la construcción” y por otro lado Todd Martin, director general de Omega Products International señaló que la empresa inicia una nueva etapa de crecimiento con la integración a Cemex.

Esta adquisición permitirá la eficiencia constructiva, el ahorro de energía y durabilidad de las edificaciones.