Salud fortalece cultura de la donación para incrementar los trasplantes

Cultura de donación de órganos El CENATRA busca reforzar la cultura de donación de órganos, ya que un donante puede salvar la vida de más de ocho personas y mejorar la calidad de vida de casi un centenar

Con el objetivo de incrementar la cultura de la donación de órganos en nuestro país, la Secretaría de Salud busca concientizar a un mayor número de personas a que accedan a esta acción altruista que permita garantizar mayor equidad, cobertura y eficacia en el acceso a órganos y tejidos.

Así lo señaló la directora General del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia, quien enfatizó que el organismo a su cargo, impulsa campañas permanentes de concientización, con el objetivo de que las personas tomen la decisión de donar órganos o tejidos en vida o después de la muerte.

“Esta acción requiere del compromiso, voluntad y generosidad de las personas para mejorar la calidad o salvar la vida de pacientes con alguna enfermedad grave”, subrayó.

Al respecto, es importante destacar que al corte de noviembre del año pasado, el Registro Nacional de Trasplantes tenía una lista de 18,912 personas quienes se mantienen en una lista en espera recibir un órgano o tejido que les permita sobrevivir a una enfermedad grave o mejorar su calidad de vida.

Resaltó que “una sola donación puede salvar la vida de más de ocho personas en trasplante de órganos sólidos y beneficiar a cientos más, “la donación es un acto de solidaridad que brinda esperanza y una nueva oportunidad de vida a quienes más lo necesitan.

Previo al Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora este 27 de febrero, subrayó que el mensaje central de este año es claro: decir sí a la donación, bajo el lema “Por un México sin lista de espera”, con lo que el CENATRA hace un llamado a la población a conversar en familia sobre la voluntad de donar —en vida o después del fallecimiento—, ya que, conforme a la legislación vigente, son los familiares quienes tienen la última palabra en el momento de autorizar la donación.

Más del 70% de los trasplantes que se realizan en México son en hospitales públicos, entre los que destacan el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, que se encuentran entre los cinco primeros institutos que realizan más trasplantes hepáticos desde el 2021 a la fecha.

En la actualidad se cuenta con alrededor de 480 establecimientos autorizados para procuración y/o trasplante de órganos y tejidos, con licencias sanitarias otorgadas conforme a las normas y requisitos establecidos por la autoridad sanitaria federal.

Erro Aboytia invitó a que las personas interesadas, a registrarse como donantes voluntarios a través de la plataforma oficial del CENATRA, https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php y manifestar su deseo de ser donadores de órganos y tejidos, una vez registrados tienen la posibilidad de descargar la Tarjeta de Donación Voluntaria de Órganos y Tejidos y de reponerla en caso de pérdida.