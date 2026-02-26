Sube un 55% la tasa de informalidad laboral en México

Empleo Informal (Andrea Murcia Monsivais)

Durante el reporte del cuarto trimestre de 2025 el INEGI reveló un incremento del 32.9 millones de personas, cifra que representa el 55% de la población ocupada respecto a las 494,000 personas en 2024, siendo el nivel más alto en tres años.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacó que la informalidad de octubre a diciembre de 2025 es la más alta desde el mismo trimestre en 2022 (con 55,6 %) a

La institución describe el empleo informal como aquellas personas que trabajan en unidades económicas no registradas, sin obligaciones fiscales ni acceso a seguridad social, generalmente en micronegocios familiares, empleo doméstico sin contrato, labores agropecuarias, o instituciones carecientes de prestaciones.

La cifras revelan que cerca de 13.7 millones de mujeres y 19.2 millones de hombres laboran en la informalidad; a su vez los estados con mayor proporción de trabajadores informales son: Oaxaca (80,1 %), Guerrero (75,7 %) y Chiapas (74,9 %). En contraste, las tasas más bajas se registraron en Coahuila (33,3 %), Nuevo León (35,4 %) y Chihuahua (36,2 %).