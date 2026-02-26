Tras operativo contra El Mencho, aseguradoras registraron el robo de 631 vehículos en el país

Robo de vehículos en Jalisco

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó este jueves que derivado del operativo de Fuerzas Armadas el pasado domingo en Jalisco, que rfesultó con la captura y muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias El Menco, se registró el robo de 631 vehículos en todo el país, siendo el territorio jalisciense donde se reportó el mayor número de estos atracos.

La directora general del AMIS, Norma Alicia Rosas, informó que un suceso inusual los acontecimientos transcurridos entre el domingo y martes pasados. Indicó que en Jalisco se registró el robo de 396 vehículos, aún se desconoce si se trata de autos tractocamiones.

“Los hechos del domingo generaron un robo atípico en Jalisco. En un día ordinario, el promedio diario de robos podría ser de 12″, declaró Alicia Rosas.

Detrás de Jalisco, Michoacán registró 101 unidades robadas y Nayarit 80 vehículos sustraídos, dichas entidades representan el 92 por ciento de los casos. También comunicaron que en Guanajuato 10 vehículos fueron despojados y 44 vehículos más en el resto del país.

La institución estimó que la gran mayoría de las pólizas de seguro puedan ser expedidas sin ningún problema, pues el robo total está contemplado en las coberturas.

Alicia Rosas explicó que siempre que se tenga una póliza vigente con cobertura de robo total, los propietarios deberán presentarse con el reporte correspondiente ante su aseguradora y con la denuncia pertinente ante las autoridades.

Por último, la titular expuso que aún se encuentran verificando las afectaciones de los comercios dañados derivado de los sucesos violentos en todo el país.

Con información de EFE

