La Inversión Fija Bruta cae un 6.7 % en 2025, reporta Inegi

Retrocesos anuales en la construcción y en maquinaria y equipo marcaron la contracción de la Inversión Fija Bruta el año pasado (Archivo)

Inversión en México — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó este jueves que la Inversión Fija Bruta nacional se contrajo un 6.7 % anual en 2025, en medio de la incertidumbre por la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la revisión del T-MEC.

La Inversión Fija Bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.

El órgano autónomo sustenta sus datos con base en cifras originales y refiere que se obtuvo este resultado el año pasado por los retrocesos anuales del 4.6 % en la construcción y del 9 % en la maquinaria y equipo.

En lo que respecta a la inversión privada, apunta que ésta cayó un 4.4 % mientras que la del sector público decreció un 18.9 %.

En diciembre del año pasado, señala que la Inversión Fija Bruta se mantuvo sin variación respecto a noviembre pasado, cuando cayó el 6.4 % interanual, debido a la caída en la maquinaria y equipo (4.6 %) y pese al aumento en la construcción (4.3 %).

El Inegi resalta que en el último mes de 2025 la inversión privada avanzó un 2.3 % interanual, mientras que la privada cayó un 11 %. Asimismo, según datos ajustados por estacionalidad, indica que la Inversión Fija Bruta se elevó un 0.5 % en diciembre frente a un mes previo.

El instituto de estadística señala que esto fue una combinación de la baja mensual del 0.3 % en la maquinaria y equipo y del avance del 0.9 % en maquinaria y equipo.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció 0.6 % anual en 2025 y aumentó un 1.8 % en el cuarto trimestre, con lo que evitó una recesión.

La Inversión Fija Bruta creció 3.4 % en 2024 y se disparó el 19.7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas o nearshoring. Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del Covid-19, que provocó una contracción del 18.2 % en la inversión en 2020.

