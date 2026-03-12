Ricardo Aldana impulsa una agenda sindical centrada en comunidad y desarrollo de los trabajadores

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en el marco de las conmemoraciones del sector energético y del fortalecimiento de la vida sindical en todo el país, avanza hacia una agenda centrada en el bienestar de las y los trabajadores, la consolidación de espacios comunitarios y el fortalecimiento de la identidad petrolera.

Bajo el liderazgo de Ricardo Aldana Prieto, la organización promueve iniciativas que buscan fortalecer la cohesión entre los trabajadores y sus familias, reconociendo que el desarrollo de la industria petrolera está profundamente ligado al capital humano que la sustenta.

Entre las acciones más destacadas se encuentran:

Jornadas Deportivas STPRM 2026: un esfuerzo institucional que fomenta la convivencia, la salud y el trabajo en equipo entre las distintas secciones del sindicato. Desde su primera edición en 2024, este encuentro reunió a más de 3,400 trabajadores deportistas, consolidándose como una plataforma de integración y orgullo sindical.

Ricardo Aldana impulsa una agenda sindical centrada en comunidad y desarrollo de los trabajadores

Modernización de espacios sindicales: la inauguración del salón social y de asambleas de la Sección 40 en Orizaba, Veracruz, ejemplifica la visión de modernización y fortalecimiento de la participación de los trabajadores, así como de las actividades sociales y comunitarias de la organización.

Compromiso con la cohesión y la vida comunitaria: estas iniciativas forman parte de una visión institucional que dignifica la vida sindical, fortalece la unidad entre los trabajadores y acompaña el desarrollo de la industria energética del país.

Aunque, la gestión de medicamentos y la atención médica corresponde a las estructuras sanitarias y administrativas de PEMEX, bajo el liderazgo de Ricardo Aldana, el STPRM promueve condiciones laborales que facilitan un entorno de trabajo seguro y estable, lo cual contribuye a que las personas trabajadoras mantengan un desempeño profesional y una atención de calidad en el marco de sus funciones.

El sindicato continúa priorizando la defensa de derechos laborales y el bienestar integral de la familia petrolera, como base para una industria más sólida y confiable.

Hoy, el STPRM, guiado por Ricardo Aldana, reafirma su compromiso con una comunidad sindical unida, capaz de responder a los retos del sector energético y de contribuir al desarrollo nacional.

La fortaleza de la industria petrolera mexicana reside en su gente: trabajadoras y trabajadores que, con experiencia y pertenencia, impulsan el futuro energético del país.