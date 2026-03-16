Buscan fortalecer calidad de obras de infraestructura; clave laboratorios de materiales: FEMLAC

Se busca reforzar los procesos de verificación y control de calidad en los proyectos de infraestructura en el país.

Integrado por r 80 centros especializados, la Federación Mexicana de Laboratorios para la Construcción (FEMLAC) busca mejorar las prácticas de construcción y dotar de mayor calidad las obras de infraestructura en el país

La FEMLAC operará en toda la República Mexicana y busca fortalecer los estándares técnicos en el sector de la construcción y la confiabilidad de la infraestructura en el país.

“Nuestro compromiso es trabajar para que los proyectos de infraestructura en México se construyan con los más altos estándares de calidad y para que los laboratorios sigan contribuyendo a que las obras sean seguras, confiables y duraderas”, estableció, Armando Roque Cruz al rendir protesta como presidente de FEMLAC.

Los laboratorios de materiales ocupan un lugar decisivo en la construcción de infraestructura.

En ellos se analiza la resistencia del concreto, la estabilidad de los suelos o la calidad del acero que se utilizará en una estructura, pruebas que permiten verificar si los materiales cumplen con las especificaciones técnicas de los proyectos y con las normas vigentes.

Por ejemplo, una carretera que se deteriora antes de tiempo, un puente con fallas estructurales o un edificio que no resiste adecuadamente un sismo pueden tener su origen en problemas de materiales o en controles de calidad deficientes durante la construcción.

“Sabemos que detrás de cada obra de infraestructura hay una gran responsabilidad”, señaló Roque Cruz.

Por ello—agregó--los laboratorios de construcción desempeñan un papel fundamental para garantizar que las obras se realicen con calidad, seguridad y durabilidad.

El dirigente explicó que uno de los objetivos del nuevo organismo consiste en fortalecer la profesionalización del sector y ampliar la colaboración entre laboratorios.

La nueva organización reúne a especialistas con amplia experiencia técnica, lo que permitirá reforzar los procesos de verificación y control de calidad en los proyectos de infraestructura.

Roque Cruz mencionó que la federación nace con un objetivo de unir esfuerzos, fortalecer al gremio y trabajar de manera coordinada por la calidad en la construcción de nuestro país.

“La creación de FEMLAC representa un paso muy importante para el fortalecimiento de los laboratorios de control de calidad y geotecnia en México”, afirmó

La organización también buscará impulsar que estos centros especializados alcancen estándares técnicos cada vez más altos y consolidar vínculos con instituciones nacionales e internacionales.

La toma de protesta del primer Consejo Directivo de FEMLAC estuvo a cargo del director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, Francisco José Ontiveros Balcázar, quien acudió en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro.