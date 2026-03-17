Movilización de la CNTE tendrá un impacto económico en la capital

Paro Nacional de la CNTE del 18 al 20 de marzo

Durante el transcurso del martes 17 de marzo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas que planea realizarse del 18 al 20 de marzo.

La manifestación planea una ruta iniciando en el Ángel de la independencia y con meta en el Zócalo capitalino.

Ante esta situación la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco) expresó su preocupación al sector económico derivado del recorrido que realizará la CNTE. El fundamento de la institución deriva los importantes retos en contexto económico actual que enfrentan que las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen la base del comercio formal en la capital; como lo son las zonas de: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, hizo un llamado respetuoso a las y los integrantes de la CNTE para que sus manifestaciones no afecten a los ciudadanos y el sector productivo.

Además, el presidente exhortó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal a establecer mecanismos de diálogo efectivos y oportunos que permitan atender las demandas del magisterio, al tiempo que se garantice la movilidad, la seguridad y la actividad económica en la capital del país.

El comunicado del presidente de la Canaco pretende colaborar en la construcción de soluciones que permitan el respeto, diálogo y desarrollo económico de la CDMX.