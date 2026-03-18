89 Convención Bancaria: Filantropía social de las empresas

Charla “INNOVANDO LA BANCA, CONSTRUYENDO EL FUTURO”

Durante la mañana del 18 de marzo se llevó a la inauguración de la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo. La charla “Innovando la banca, construyendo el futuro” moderada por Marcela Orvaña nos contó con la participación de Sofía Ize udlow, presidenta de la Fundación BBVA, Ricardo Bucio líder del Centro Mexicano para la Filantropía y Carlos Labarthe, Presidente de Compartimos;

La charla abrió con un debate sobre las brechas sociales y económicas del país; y la filantropía tradicional como parteaguas de las problemáticas de México. La temática abordó tres peguntas generales en la que cada ponente expresó en materia sus opiniones.

¿Cómo ha evolucionado el papel de las fundaciones bancarias frente a los desafíos sociales de nuestro país?

¿Cómo podemos seguir fortaleciendo la vinculación para generar un impacto más escalable, colaborativo y basado en evidencia? Y

¿Cómo puede el sector bancario movilizar no sólo recursos, sino también liderazgo, innovación, alianzas para ampliar estas oportunidades a todo México?

Sofía Ize, señaló que las fundaciones bancarias buscan movilidad social en México impulsado por el sector bancario a través de la empleabilidad, en emprendimiento, en salud, en cultural y, por supuesto, en medio ambiente.

“El sector financiero a través de sus fundaciones es el primero que levanta la mano por México y que dice: aquí estamos”, expresó Sofía, también señaló que hay alrededor de mil 700 fundaciones innovando a través de la inclusión digital, inclusión financiera, rendición de cuentas, uso de data, acceso a internet, educación en línea para lograr un México del futuro distinto con transparencia, inversión estratégica, por supuesto, y rendición de cuentas.

EL segundo oponente Carlos Labarthe enfatizo sobre la metodológica para medir el valor social y el valor human, mencionado que lejos de ser clientes son las personas quienes constituyen el sector financiero.

Por último la charla expuesta por Ricardo Bucio abordó el tema de la responsabilidad social corporativa desde la niñez, donde señaló que: “responsabilidad social corporativa para tratar de no tener efectos y externalidades negativas hacia la población, hacia el entorno, hacia los colaboradores; tiene una gran responsabilidad, porque es un sector con una enorme capacidad tecnológica, una capacidad técnica, una capacidad económica, pero también hay una responsabilidad importante, porque tiene en su custodia la confianza y los recursos de México“.

A su vez señalo que: "Yo creo que cuando hablamos de la capacidad que puede tener este sector, bueno, primero decir que la Asociación de Bancos de México es quizá la única sectorial que está generando una visión compartida de sus fundaciones“.

“hay mucho por hacer, sin duda, pero que las fundaciones de los bancos estamos haciendo. Es un reflejo del sector y, sin duda, si queremos el desarrollo de México, tenemos que hacer un desarrollo compartido, y eso es lo que estamos haciendo”, señaló la presidenta de la Fundación BBVA.

La plática finalizó recordando que apoyar a las personas y cambiar su vida, es cambiar la vida de las familias, nuestra comunidad y el país.