Filtración de datos bancarios por web… ¡en páginas gubernamentales!

Filtración de datos bancarios por web

Sitios web de gobierno también aparecen como “focos rojos” en la trama de fraudes y filtración de datos bancarios…

Entre las páginas citadas ante Condusef por titulares de cuentas y tarjetas desfalcados, con cargos no reconocidos, están la del Registro Civil, la del INAH y la de CFE.

“Necesitaba descargar mi acta de nacimiento y me metí a la Plataforma Nacional del Registro Civil. Se suponía que era algo seguro, porque hasta te pide que tengas la Cuenta Llave que usas para otros trámites, también el CURP y la tarjeta bancaria para pagar en línea. Usé mi tarjeta de débito, me pidió registrar todos los datos: número, fecha de vencimiento, código de seguridad. Me costó 98 pesos, se generó el acta y todo bien, el problema comenzó dos días después”, cuenta don Roberto Martínez.

-¿Qué ocurrió? -se le pregunta.

-Comenzaron a llegar cargos a mi tarjeta que yo no había hecho ni reconocía: primero uno de 73 pesos, luego otro de 100 y uno más de 200, etiquetados con nombres raros como Gautex y SpeedPublicidad. Me puse a investigar qué eran o dónde estaban, pero no encontré información. Llamé al banco, y les dije que todo había sucedido después del trámite en el Registro Civil, porque en ningún otro lado había metido los datos de la tarjeta y tampoco acostumbraba a realizar compras en línea. Ya lo tenemos identificado, me dijeron, y lo único que sugirieron fue bloquear la tarjeta.

“Los cargos no reconocidos ligados a un supuesto establecimiento de nombre Gautex sí fueron masivos hace unos meses. La mayoría eran consumos pequeños, entre 50 y 200 pesos, aunque en algunos casos llegaron a ser de miles de pesos. Y muchos de los clientes refirieron que les pasó después de usar la plataforma del Registro Civil”, relató José Luis Meza, asesor bancario.

-¿Quién está detrás de la maquinación de estos cargos?

-Son redes de ciberdelincuentes dedicados al robo de datos, ese es el tema: ¿de dónde se están filtrando los datos, de las páginas de comercios, de los sitios oficiales, de las plataformas electrónicas o de los propios bancos? Ahí radica uno de los retos primordiales del sistema bancario.

“Yo compré boletos para una zona arqueológica en la página de venta de boletos en línea del INAH, fueron 220 pesos. Tienes que registrar toda la información de la tarjeta, incluido el código de seguridad, además de otros datos personales. Poco después, en tan sólo unos minutos, se reflejaron dos cargos de 180 pesos; por fortuna, tengo activada la alerta de mensajes en caso de cualquier movimiento, de inmediato hablé al banco y se inició un proceso de bloqueo y devolución del dinero”, describió doña Yolanda Benítez.

Otros testimonios refieren el mismo modo de operación, tras realizar pagos en la Comisión Federal de Electricidad, conforme a los archivos de reclamaciones de Condusef.

FANTASMAL. Además de los riesgos en sitios oficiales, la cartera delictiva incluye el uso de cuentas fantasma…

Apenas en febrero pasado Óscar Jiménez detectó tres cargos consecutivos en su cuenta bancaria; fueron golpes con unos cuantos minutos de diferencia: 17, 149 y 150 pesos. Dos de ellos con la etiqueta “Help HBOMax” y otro a favor de “Antistatic Industries”, en teoría, un fabricante de pinturas con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos.

“Los consumos no reconocidos sí se dan en grandes cantidades, pero casi siempre inician con pequeñas: 15 o 20 pesos, lo hacen para verificar que la cuenta esté activa, son defraudadores profesionales”, señaló sobre el caso Miriam Rodríguez, dedicada a la atención a clientes de un banco nacional.

-En el caso del señor Jiménez, el cobro no reconocido se dio desde una cuenta alusiva a HBO -se consultó al especialista.

-Lo disfrazan como servicio de streaming. En realidad es una especie de clonación, no es la empresa sino una cuenta fantasma.

-¿Por qué están tan seguros de que es una cuenta fantasma?

-Porque son cargos consecutivos, con diferencia de segundos, y pocos pesos de diferencia entre los montos. Las empresas de streaming manejan membresías con el nombre comercial que tienen días específicos de cobro. Detrás están defraudadores sofisticados.

PROTECCIÓN. A unas horas del arranque de la 89 Convención Bancaria, en Cancún, cerrar la puerta a los fraudes se ha vuelto desafío… ¿Qué hacer mientras tanto?

“Si se hacen compras en línea, hay que borrar los historiales de navegación y quitar los datos de las tarjetas utilizadas, jamás dejarlos guardados, porque muchas plataformas carecen de filtros de seguridad y los datos quedan expuestos”, señala Luisa Servín, asesora bancaria.

“También hay que revisar el estado de cuenta de manera cotidiana, para verificar que el saldo esté completo y que no haya cargos irregulares; si se detectan, por más pequeños que sean, hay que levantar una queja ante el banco y bloquear de inmediato la tarjeta en cuestión”.

Otros expertos recomiendan evitar la domicialización de pagos y el uso de wallets o billeteras digitales.

“Para el pago de servicios o compras virtuales, en muchas ocasiones se da la opción de pagar en tiendas de conveniencia, mediante códigos o QR´s, no importa que el pago sea pequeño o que sea molesto salir de casa para pagar, es mejor eso que llevarse un susto o propiciar la ordeña de cuentas”, dice Meza.

Recomienda, además, utilizar tarjetas digitales, las cuales sirven para compras de una sola vez, con fechas de vencimiento y datos nuevos.

“Puedes generar hasta tres tarjetas digitales al mes, pagas y la cancelas”.

-¿Y para las suscripciones de telefonía, televisión, música y otras que son semestrales o anuales?

-Ahí lo recomendable es utilizar lo que se llama cuentas o tarjetas puente, a las que se les deposita sólo el dinero necesario para pagar esos servicios: llega la quincena, les transfieres mil o 2 mil pesos, para solventar lo que ya está pactado. Cuando alguien intente hacer un cargo ilegal, no hay recursos, porque sólo se le inyectan al momento de cobrar las cosas. Los criminales siempre están pensando en nuevas formas de estafar, y los usuarios debemos ser igual: siempre estar ideando nuevas formas de protegernos…